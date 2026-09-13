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健康
出版：2026-Sep-13 22:00
更新：2026-Sep-13 22:00

浸大國慶義診 5間中醫藥診所已接受登記

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浸大國慶義診 5間中醫藥診所已接受登記

浸大國慶義診 5間中醫藥診所已接受登記

香港浸會大學中醫藥學院臨床部獲和富慈善基金支持，將連續第二年舉辦和富浸大中醫國慶義診日，於國慶當日(101)提供免費服務，應診者可接受中醫健康諮詢並獲贈兩劑基本中藥，或接受治療服務。

5間指定浸大中醫藥診所分別位於太子、尖沙咀、旺角、沙田及北角。活動上周五起接受報名，額滿即止，市民可透過網上預約系統、電話或親臨5間指定診所預約。

免費中醫健康諮詢/治療

日期：2026101(星期四)

時間：上午10時至下午130分；下午230分至下午6

地點：五間指定浸大中醫藥診所

報名：網上預約系統、電話或親臨指定診所報名

另外香港浸會大學中醫藥學院一雷生春堂亦特別為市民提供免費中醫養生飲品及導賞團，讓大眾深入了解中醫藥的文化及歷史。

雷生春堂導賞團

日期：2026101(星期四)

時間：上午11時及下午3

地點：旺角荔枝角道119號香港浸會大學中醫藥學院一雷生春堂

報名：網上登記

中醫養生飲品贈飲

日期：2026101(星期四)

時間：上午10時至下午130分；下午230分至下午6(先到先得，贈完即止)

地點：旺角荔枝角道119號香港浸會大學中醫藥學院一雷生春堂

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