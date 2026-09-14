母患PMOS 下一代同受影響

多囊卵巢綜合症(PCOS)早前已重新命名為「多內分泌代謝性卵巢綜合症(PMOS)」，原因是疾病並不單止影響女士的生育能力，更涉及多種激素失調，導致代謝、心理、皮膚健康等多方面問題。中大醫學院進一步研究發現，此症同時影響患者子女，增加早年心血管代謝、生殖健康、內分泌異常及糖尿病風險。 中大醫學院婦產科學系系主任及副教授(臨床)鍾佩樺醫生表示，全球每8名生育年齡女性中，便有一人患有PMOS，「此症是由於胰島素抗阻問題，刺激卵巢生產雄性激素；當雄性激素過多，會反過來抑制促卵泡激素(FSH)，阻礙卵泡成熟形成主導卵泡的過程，當不排卵或排卵稀少，卵泡便會積聚於卵巢內，形成多囊、珠鏈狀的形態。」

引發一連串徵狀 由於胰島素抗阻及雄性激素增多，PMOS患者便會出現一連串徵狀，包括體毛和暗瘡多的皮膚問題；肥胖、血糖異常、血脂異常等代謝問題；繼而出現高血壓、代謝綜合症，增加心血管病風險。再加上月經不規律、排卵障礙等，長遠還可能引致焦慮及抑鬱等，影響心理健康。 糖尿病風險增 何善衡糖尿科教授、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任(學術)馬青雲教授引述研究指，「PMOS患者有代謝綜合症者多達24.9%，風險比一般人增加5倍；另一研究亦發現PMOS患者的糖尿病風險高3倍，是糖尿病年輕化的重要因素之一。而較新的研究發現PMOS分為生殖型(BMI及胰島素較低)及代謝型(BMI及胰島素較高、較少皮膚問題)，若可更深入了解PMOS病理機制，或可提供更精準的治療策略。」

較多生殖及代謝問題 為了解PMOS會否對患者的下一代構成影響，中大醫學院研究團隊招募了71名PMOS母親的88名子女，及506名非PMOS母親的506名子女作為對照，比較腰臀比、血壓、血糖、胰島素及β細胞(分泌胰島素的細胞)功能、生殖荷爾蒙及月經規律。結果發現，PMOS組別腰臀比較高、β細胞功能較低；PMOS組別女兒較高比例有PMOS診斷(11.1% vs 0%)、月經不調(58.3% vs 25.5%)、雄性激素過高(50% vs 25.5%)；PMOS組別兒子則有較多高血壓(14.29% VS 3.72%)及代謝綜合症(14.3% VS 3.7%)。 經期不準應評估 項目首席研究員兼中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員吳逸晞博士建議，PMOS子女應從年輕開始做好健康管理，定期監測生殖與代謝健康指標，出現問題便要及早介入和跟進。

馬青雲認為，PMOS母親下一代的PMOS及代謝問題風險較高，原因關係到基因遺傳、飲食習慣相近，以及胎兒時期的宮內環境3方面，希望後續研究會找出最大影響的因素。鍾佩樺提醒初來經的女性，如果來經超過2年周期仍不穩定，便應求診評估PMOS風險。