運動失禁｜HYROX運動時大便失禁？醫生揭4大飲食禁忌 忽視5症狀恐致腸道危機

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HYROX運動甚麼情況會導致失禁？有醫生分享指，高強度耐力賽事屬運動性腸胃道不適的高風險情境。他指出在賽前不建議進食4類食物，以免增加腹瀉機會。另外，若忽視5大症狀，有可能會令運動員引發腸道危機。

不同運動形態亦會有不同影響。騎乘單時需壓低身體，會增加腹內壓；跑步時身體的垂直震動，則可能提高腸胃道不適的機率。多數適度運動對腸胃道影響有限，但在激烈運動時，下列變化會更加明顯： 食道蠕動減少，下端括約肌張力下降

胃排空能力變差，尤其在炎熱氣候、脫水與強度過高時影響更大

對大小腸蠕動的影響則相對有限

運動失禁｜1招解決運動引起的腹痛 吳醫生表示，運動相關短暫腹痛是許多跑者曾經歷的不適，表現為短暫、尖銳的劇烈腹痛，右側比左側常見，少數人甚至會延伸至肩部。此症狀多出現在剛開始運動時，持續運動一段時間後可能逐漸消失。 研究發現，訓練較少的跑者及女性發生的機率稍高。目前確切成因與機轉尚未完全明瞭，可能原因包括： 運動導致橫膈膜短暫缺血

震動刺激橫膈膜下的韌帶

運動時的震動刺激腹腔的腹膜 部分研究建議使用噘嘴呼吸可能改善症狀，也有研究提出強化核心肌群訓練可降低發生率。此症狀通常在降低運動強度後減緩，大多不影響後續訓練的完成。

吳醫生指出，跑者腹瀉的症狀除腹瀉外，可能伴隨噁心嘔吐、心灼痛、脹氣。確切原因仍待研究，目前認為與運動時腸胃道缺血性變化有關，或是運動暫時改變腸胃道蠕動狀況，加速排空。大部分症狀在降低運動強度後可減少發生率。若無血便，目前建議以症狀為主的支持性治療或藥物治療；若有血便，建議停止活動並接受進一步檢查。

運動失禁｜4大飲食禁忌與補水秘訣助你遠離腸胃不適 他指出，有4大方法有助減少跑者腹瀉風險： 運動前補充足夠水分

碳水化合物攝取建議多元化(包括果糖、葡萄糖)，不侷限於某種醣類

減少可發酵的FODMAPs類食物(寡醣、雙醣、多醣與多元醇)，因這些食物多產氣，會改變腸道滲透壓，增加腹瀉機率；其中多元醇是無糖口香糖的成分

比賽前以天然食材為主，避免加工食品 運動失禁｜忽視5症狀恐致腸道危機 部分人的腹瀉或便秘源自腸躁症。目前研究認為腸胃蠕動異常、腸道較敏感、腸胃道分泌功能異常都可能有關。腸躁症可分為便秘型、腹瀉型或混合型，不適症狀通常在解便後改善。

腸躁症的治療主要分為減少痙攣的症狀治療與改善蠕動兩類藥物。減少痙攣的藥物可減緩疼痛，但有抗乙醯膽鹼的副作用，如嘴乾、眩暈、抗熱性變差等。抗焦慮藥物對腹瀉也有部分成效。這些藥物是否適合運動員使用，需與醫生進一步討論。 若腹瀉伴隨以下特徵，建議進一步找腸胃科醫師檢查： 年紀大於 50 歲

無法解釋的體重減輕

夜間腹瀉

下腸胃道出血

原因不明的鐵缺乏