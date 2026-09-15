超加工食品｜常食果味乳酪恐致癌腦退化 營養師揭12種常見食物最高危

吃零食超傷身？有營養師指出，長期攝取果味乳酪有可能會引致各種健康問題，例如癌症、心血管疾病或腦退化等。營養師指出，有12種常見食物都比較高危，容易為身體造成負擔。

超加工食品｜12種常見食物最高危

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當攝取過多屬超加工食品的零食時，健康會亮起紅燈。原因是這類食品通常高糖、高油、高鈉，並含有多種人工添加物，長期食用將對身體造成負擔。

根據國際通用的《NOVA食物分類法》，超加工食品屬於第四類。其特徵為添加了自製烹調中不會使用的添加劑，例如人工甜味劑、人工色素、穩定劑等。這類食品通常高糖、高鹽、高油，且保存期限較長。

高敏敏列出，以下超加工食品在日常生活中相當普遍，這些食物雖然方便又美味，但營養價值普遍偏低：