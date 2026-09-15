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出版：2026-Sep-15 09:00
更新：2026-Sep-15 09:00

超加工食品｜常食果味乳酪恐致癌腦退化 營養師揭12種常見食物最高危

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超加工食品｜常食果味乳酪恐致癌腦退化 營養師揭12種常見食物最高危

吃零食超傷身？有營養師指出，長期攝取果味乳酪有可能會引致各種健康問題，例如癌症、心血管疾病或腦退化等。營養師指出，有12種常見食物都比較高危，容易為身體造成負擔。

超加工食品｜12種常見食物最高危

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當攝取過多屬超加工食品的零食時，健康會亮起紅燈。原因是這類食品通常高糖、高油、高鈉，並含有多種人工添加物，長期食用將對身體造成負擔。

根據國際通用的《NOVA食物分類法》，超加工食品屬於第四類。其特徵為添加了自製烹調中不會使用的添加劑，例如人工甜味劑、人工色素、穩定劑等。這類食品通常高糖、高鹽、高油，且保存期限較長。

高敏敏列出，以下超加工食品在日常生活中相當普遍，這些食物雖然方便又美味，但營養價值普遍偏低：

  • 加工肉品：香腸、火腿、煙肉

  • 罐頭甜湯：八寶粥、水果罐頭

  • 含糖飲料：汽水、含糖咖啡、風味果汁

  • 加熱即食品：微波食品、冷凍食品

  • 蛋糕與麵包(尤其添加大量忌廉者)

  • 雪糕

  • 糖果、甜食

  • 人造忌廉

  • 公仔麵

  • 調味乳酪

  • 薯片

  • 炸雞

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超加工食品｜超加工食品4大潛在危害

高敏敏拆解，超加工食品的潛在危害包括：

  1. 營養價值低：加工過程使營養素大量流失，多屬「空熱量食物」，缺乏人體所需的營養。

  2. 含有環境荷爾蒙：例如塑化劑、雙酚A等，可能影響生殖功能。

  3. 熱量偏高：為提升風味，加工過程常添加大量糖、鹽、油。

  4. 添加物過多：防腐劑、甜味劑、色素、調味劑等，可能影響免疫系統。

超加工食品｜常吃恐致癌腦退化

若長期過量攝取超加工食品，可能增加以下健康風險：

  • 腸道問題

  • 心血管疾病

  • 糖尿病

  • 癌症

  • 肥胖

  • 失智

尤其微波即食品，還可能釋放環境荷爾蒙，需特別留意。

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超加工食品｜4招超加工食品替代選擇

高敏敏指出，若要完全捨棄超加工食品確實不易，畢竟現代生活步調快，外食與外送十分便利。但可從日常逐步調整，多選擇自行烹調、使用原型食物，以減少加工與添加物的攝取。她建議：

  • 公仔麵：加入蔬菜、蛋、瘦肉，自製升級版

  • 罐頭甜湯：自煮紅豆湯、綠豆湯，少糖更安心

  • 薯片：換成烤番薯片或毛豆，補充植物蛋白

  • 果乾：改吃新鮮水果，攝取維他命與膳食纖維

她提醒，這些食品偶爾食用無妨，但建議應養成以原型食物取代超加工食品的習慣。若真的要食用，建議閱讀營養標籤，減少攝取添加劑，就能在享受美味的同時，維持好體態。

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