超加工食品｜常食果味乳酪恐致癌腦退化 營養師揭12種常見食物最高危

吃零食超傷身？有營養師指出，長期攝取果味乳酪有可能會引致各種健康問題，例如癌症、心血管疾病或腦退化等。營養師指出，有12種常見食物都比較高危，容易為身體造成負擔。
超加工食品｜12種常見食物最高危
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當攝取過多屬超加工食品的零食時，健康會亮起紅燈。原因是這類食品通常高糖、高油、高鈉，並含有多種人工添加物，長期食用將對身體造成負擔。
根據國際通用的《NOVA食物分類法》，超加工食品屬於第四類。其特徵為添加了自製烹調中不會使用的添加劑，例如人工甜味劑、人工色素、穩定劑等。這類食品通常高糖、高鹽、高油，且保存期限較長。
高敏敏列出，以下超加工食品在日常生活中相當普遍，這些食物雖然方便又美味，但營養價值普遍偏低：
加工肉品：香腸、火腿、煙肉
罐頭甜湯：八寶粥、水果罐頭
含糖飲料：汽水、含糖咖啡、風味果汁
加熱即食品：微波食品、冷凍食品
蛋糕與麵包(尤其添加大量忌廉者)
雪糕
糖果、甜食
人造忌廉
公仔麵
調味乳酪
薯片
炸雞
超加工食品｜超加工食品4大潛在危害
高敏敏拆解，超加工食品的潛在危害包括：
營養價值低：加工過程使營養素大量流失，多屬「空熱量食物」，缺乏人體所需的營養。
含有環境荷爾蒙：例如塑化劑、雙酚A等，可能影響生殖功能。
熱量偏高：為提升風味，加工過程常添加大量糖、鹽、油。
添加物過多：防腐劑、甜味劑、色素、調味劑等，可能影響免疫系統。
超加工食品｜常吃恐致癌腦退化
若長期過量攝取超加工食品，可能增加以下健康風險：
腸道問題
心血管疾病
糖尿病
癌症
肥胖
失智
尤其微波即食品，還可能釋放環境荷爾蒙，需特別留意。
超加工食品｜4招超加工食品替代選擇
高敏敏指出，若要完全捨棄超加工食品確實不易，畢竟現代生活步調快，外食與外送十分便利。但可從日常逐步調整，多選擇自行烹調、使用原型食物，以減少加工與添加物的攝取。她建議：
公仔麵：加入蔬菜、蛋、瘦肉，自製升級版
罐頭甜湯：自煮紅豆湯、綠豆湯，少糖更安心
薯片：換成烤番薯片或毛豆，補充植物蛋白
果乾：改吃新鮮水果，攝取維他命與膳食纖維
她提醒，這些食品偶爾食用無妨，但建議應養成以原型食物取代超加工食品的習慣。若真的要食用，建議閱讀營養標籤，減少攝取添加劑，就能在享受美味的同時，維持好體態。