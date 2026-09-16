胃癌｜餐桌上1習慣致胃癌風險大增 胃癌年增百萬患者 醫生教4招防癌保健

餐桌上的習慣竟會增加胃癌風險。有醫生分享研究指，在餐桌上有1種習慣的人士，甚胃癌風險相比下更高。而胃癌至今仍是全球非常嚴重的癌症負擔，每年平均增增約一百萬名患者。醫生指出，有4招有助預防胃癌。

胃癌｜6類高危人士易患胃癌 外科醫生白映俞在其facebook專頁上分享指，自胃幽門螺旋桿菌被發現以來，醫學界透過滅菌與胃黏膜保護措施，已大幅降低胃潰瘍的發生率。胃癌患者人數與四、五十年前相比亦隨之減少，但全球每年仍新增約一百萬名胃癌患者，因胃癌死亡的人數亦持續攀升。尤其在東亞地區，包括日本、南韓與台灣，胃癌仍是值得高度重視的健康議題。 白醫生指出，容易罹患胃癌的危險因子包括： 吸煙

過量飲酒

胃癌家族史

胃幽門螺旋桿菌感染

腹部肥胖(腰圍較寬) 鹽漬物攝取量偏高 飲食內容與胃腸道健康息息相關。過去研究已明確指出，「鹽漬類食物」如鹽醃泡菜、鹹魚、醃肉等，會提高罹患胃癌的機率。

胃癌｜餐桌上1習慣致胃癌風險大增 根據一篇刊登於《癌症病因與控制》的統合分析，整合了過去25篇研究報告，涵蓋10,283例病例與24,643例對照。研究評估受試者的鹽味偏好、是否在餐桌上額外添加食鹽、總鈉攝入量，以及每日高鹽與鹽醃製食品的攝取量，並以統計方式調整生活習慣、經濟狀況與地區差異等干擾因子。分析結果顯示下飲食狀，以況與較高的胃癌風險相關： 口味偏好鹹味的受試者

經常在上菜後額外添加食鹽的受試者

每日高鹽與鹽醃製食品攝取量最高的受試者

值得注意的是，總鈉攝入量與胃癌風險之間未發現顯著相關性。這意味著關鍵在於整體飲食習慣，而非單純的鈉攝取量。

白醫生指出，高鹽飲食可能透過以下途徑增加胃癌風險： 刺激胃壁、破壞胃黏膜：促使胃壁反覆修復增生與DNA損傷，可能產生致癌作用。 改變胃部保護性黏液：破壞免疫防禦能力，增加胃幽門螺旋桿菌感染機會；過多的鹽分亦使該菌更容易在胃中存活。胃幽門螺旋桿菌為著名的胃癌致病因子，當高鹽飲食使人更容易感染此菌，且讓細菌更易生存，自然增加罹癌風險。 加工肉品中的硝酸鹽與亞硝酸鹽：高鹽飲食常包含加工肉品，其中過多的硝酸鹽與亞硝酸鹽會形成N-亞硝基化合物等致癌物。

胃癌｜4招防癌保健 綜合研究結果，偏好鹹味、經常在餐桌上添加食鹽，以及大量攝取高鹽與鹽醃製食品，均會增加罹患胃癌的風險。為降低風險，白醫生建議： 均衡飲食多吃抗氧化蔬果如十字花科蔬菜、番茄、大蒜等，有助胃部健康

減少鹽分攝取，不要常在餐桌上添加食鹽、選擇天然的香料

避免過量食用鹽醃製食品

定期健康檢查，及早發現並治療可能的胃部問題