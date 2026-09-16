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出版：2026-Sep-16 09:00
更新：2026-Sep-16 09:00

心臟病｜亞洲人飲湯飲出高血壓？恐增中風爆血管風險 醫生教4招護心降血壓

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Joe31

心臟病｜亞洲人飲湯飲出高血壓？恐增中風爆血管風險 醫生教4招護心降血壓

心臟病｜心臟病問題不是吃太油！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在臨床上許多真正面臨心血管風險的人，外表看起來並不像典型的高風險人士。那些患者沒有過重的身形、沒有吸煙或喝酒的習慣，生活看似正常。然而，血壓卻慢慢升高、心臟開始肥厚、頸動脈斑塊悄悄形成，直到某一天突然發生心肌梗塞、中風，甚至心衰竭。

黃醫生強調，問題往往不在於食物過分油膩，而是食物過鹹及天然食物攝取不足。

根據2026年刊登於《The Innovation Nutrition》的全球研究指出，2023年全球約有590多萬人死於飲食相關心血管疾病。最主要的三大飲食風險為：

  1. 高鈉(鹽分過多)

  2. 水果攝取不足

  3. 全穀類攝取不足

換言之，許多人的問題並非偶爾吃炸雞，而是每天外食重口味、幾乎不吃水果、白飯麵吃很多，長期缺乏天然食物。這些習慣會慢慢改變血管。

味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖）

心臟病｜亞洲人飲湯飲出高血壓？

臨床上經常聽到患者表示自己沒有吃很鹹啊。但仔細詢問飲食內容後發現：

  • 早餐：麵線＋湯

  • 午餐：便當＋滷汁

  • 晚餐：火鍋＋醬料

  • 宵夜：公仔麵

鈉的攝取早已超標。真正可怕的不是落不落鹽，而是以下食物當中的「隱形鈉」：

  • 醬油

  • 沙茶醬

  • 蠔油

  • 豆腐乳

  • 火鍋湯底

  • 加工火腿

  • 罐頭湯

  • 泡菜

  • 醃漬物

許多亞洲人，是被「喝湯」慢慢喝出高血壓的。

世衛建議成人每日應攝取少於2克的鈉質（衛生署） 調味料、加工食物、醃製食物及燒味等都含高鈉質（衛生署） 如何減少鈉的攝取量？（衛生署） 維持心臟健康貼士（衛生署）

心臟病｜恐增中風爆血管風險

黃醫生指，當鈉攝取過多時，會引發以下連鎖反應：

  • 血壓升高

  • 心臟負荷增加

  • 中風風險上升

  • 血管內皮受損

  • 心衰竭風險增加

長期下來，左心室會變厚，血管會變硬。許多人平常沒有症狀，第一次發病就是心肌梗塞。

研究發現，「吃不夠」有時比「吃太多」更危險。尤其是水果、全穀類、蔬菜及Omega-3攝取不足。這些天然食物中的膳食纖維、鉀離子、抗氧化物與植化素，其實都在保護血管。

現代許多人的飲食形態卻是加工食物、精製澱粉，而真正天然食物幾乎沒有。血管便會慢慢進入「慢性發炎模式」。

心臟病｜4招護心降血壓

黃醫生表示，如果要保護心臟，可以從以下4方面入手：

  1. 減鹽：世界衛生組織建議每日食鹽攝取低於5克。最有效的方法包括少喝湯、醬料減半、外食時主動要求少鹽。

  2. 每天吃水果：至少2份。水果中的鉀有助於平衡鈉對血壓的影響。

  3. 全穀類取代精製澱粉：將部分白飯改為糙米、燕麥或全麥麵包，對血糖、血脂與血管都更友善。

  4. 增加天然食物比例：多攝取蔬菜、豆類、堅果及富含Omega-3的魚類。比起依賴保健食品，更有效的方式往往是減少加工食品。

血管硬化往往不是一天造成的，而是十幾年外食、重鹹、高加工飲食慢慢累積的結果。黃醫生提醒世界衛生組織建議成人每日鈉攝取低於2,000毫克(約5克食鹽)。許多心血管疾病並非源於偶爾吃太油，而是長期太鹹、蔬果太少、全穀太少、加工食品太多。

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