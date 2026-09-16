心臟病｜亞洲人飲湯飲出高血壓？恐增中風爆血管風險 醫生教4招護心降血壓

心臟病｜心臟病問題不是吃太油！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在臨床上許多真正面臨心血管風險的人，外表看起來並不像典型的高風險人士。那些患者沒有過重的身形、沒有吸煙或喝酒的習慣，生活看似正常。然而，血壓卻慢慢升高、心臟開始肥厚、頸動脈斑塊悄悄形成，直到某一天突然發生心肌梗塞、中風，甚至心衰竭。

黃醫生強調，問題往往不在於食物過分油膩，而是食物過鹹及天然食物攝取不足。

根據2026年刊登於《The Innovation Nutrition》的全球研究指出，2023年全球約有590多萬人死於飲食相關心血管疾病。最主要的三大飲食風險為：