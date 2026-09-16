心臟病｜亞洲人飲湯飲出高血壓？恐增中風爆血管風險 醫生教4招護心降血壓

心臟病｜心臟病問題不是吃太油！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在臨床上許多真正面臨心血管風險的人，外表看起來並不像典型的高風險人士。那些患者沒有過重的身形、沒有吸煙或喝酒的習慣，生活看似正常。然而，血壓卻慢慢升高、心臟開始肥厚、頸動脈斑塊悄悄形成，直到某一天突然發生心肌梗塞、中風，甚至心衰竭。
黃醫生強調，問題往往不在於食物過分油膩，而是食物過鹹及天然食物攝取不足。
根據2026年刊登於《The Innovation Nutrition》的全球研究指出，2023年全球約有590多萬人死於飲食相關心血管疾病。最主要的三大飲食風險為：
高鈉(鹽分過多)
水果攝取不足
全穀類攝取不足
換言之，許多人的問題並非偶爾吃炸雞，而是每天外食重口味、幾乎不吃水果、白飯麵吃很多，長期缺乏天然食物。這些習慣會慢慢改變血管。
心臟病｜亞洲人飲湯飲出高血壓？
臨床上經常聽到患者表示自己沒有吃很鹹啊。但仔細詢問飲食內容後發現：
早餐：麵線＋湯
午餐：便當＋滷汁
晚餐：火鍋＋醬料
宵夜：公仔麵
鈉的攝取早已超標。真正可怕的不是落不落鹽，而是以下食物當中的「隱形鈉」：
醬油
沙茶醬
蠔油
豆腐乳
火鍋湯底
加工火腿
罐頭湯
泡菜
醃漬物
許多亞洲人，是被「喝湯」慢慢喝出高血壓的。
心臟病｜恐增中風爆血管風險
黃醫生指，當鈉攝取過多時，會引發以下連鎖反應：
血壓升高
心臟負荷增加
中風風險上升
血管內皮受損
心衰竭風險增加
長期下來，左心室會變厚，血管會變硬。許多人平常沒有症狀，第一次發病就是心肌梗塞。
研究發現，「吃不夠」有時比「吃太多」更危險。尤其是水果、全穀類、蔬菜及Omega-3攝取不足。這些天然食物中的膳食纖維、鉀離子、抗氧化物與植化素，其實都在保護血管。
現代許多人的飲食形態卻是加工食物、精製澱粉，而真正天然食物幾乎沒有。血管便會慢慢進入「慢性發炎模式」。
心臟病｜4招護心降血壓
黃醫生表示，如果要保護心臟，可以從以下4方面入手：
減鹽：世界衛生組織建議每日食鹽攝取低於5克。最有效的方法包括少喝湯、醬料減半、外食時主動要求少鹽。
每天吃水果：至少2份。水果中的鉀有助於平衡鈉對血壓的影響。
全穀類取代精製澱粉：將部分白飯改為糙米、燕麥或全麥麵包，對血糖、血脂與血管都更友善。
增加天然食物比例：多攝取蔬菜、豆類、堅果及富含Omega-3的魚類。比起依賴保健食品，更有效的方式往往是減少加工食品。
血管硬化往往不是一天造成的，而是十幾年外食、重鹹、高加工飲食慢慢累積的結果。黃醫生提醒世界衛生組織建議成人每日鈉攝取低於2,000毫克(約5克食鹽)。許多心血管疾病並非源於偶爾吃太油，而是長期太鹹、蔬果太少、全穀太少、加工食品太多。