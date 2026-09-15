咖啡因｜飲咖啡後手震心悸？或屬慢代謝基因 營養師教改兩方式飲住啡護腸胃

飲咖啡有提神作用，不少人都習慣每日至少飲一杯，以維持頭腦醒神。不過有些人卻會在飲咖啡後出現手震、焦慮、失眠或胃病等不適，有營養師建議，如屬腸胃敏感或容易心悸的人，其實只要按身體反應調整咖啡因的攝取量、咖啡豆焙度與飲用方式，就可更舒適地享受咖啡了。

慢代謝基因：咖啡因在體內的半衰期較長，有些人可能長達8至10小時以上，持續刺激交感神經與腎上腺，並使血管處於收縮狀態。

快代謝基因：能較快代謝咖啡因，同時仍保有咖啡的抗氧化、護心與護肝效益。

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生指，攝取咖啡因後出現不適症狀者，多屬咖啡因慢代謝者，據目前全球基因庫的資料分析，約佔了人口的一半。

如飲咖啡後出現2項或以上的症狀，則建議暫停飲用，或將咖啡因的每日攝取量降至100毫克或以下，如停止或減量後不再出現有關症狀，就可能受咖啡因影響。

如何減少咖啡因傷胃？

1. 中深焙咖啡豆

近年流行偏酸的淺焙咖啡，但因為咖啡因會隨著烘焙時間延長而稍微受熱分解或揮發，因此淺焙咖啡豆的咖啡因含量通常略高於深焙，雖然深焙咖啡顏色較深、喝起來較苦，但咖啡因卻比較低，對於腸胃相對友善。

2. 避飲齋啡

齋啡對腸胃刺激較大，因此可改為飲牛奶咖啡，或增加牛奶比例，以稀釋咖啡因濃度並降低刺激性。牛奶中的鈣質與蛋白質也能減少咖啡因對胃壁的直接衝擊。