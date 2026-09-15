思覺失調｜化妝師分享20年患病經歷 鼓勵同路人勿因副作用自行停藥

思覺失調是一種複雜的精神疾病，全球約有3%患者，近日一名化妝師為鼓勵同路人，在YouTube上分享自己中學起發病的經歷。其實思覺失調是一種腦部疾病，並會影響患者的思想和大腦功能，導致出現幻聽及幻覺，不過只要及早得到適合的治療，思覺失調的患者也可康復並回復正常生活。
高中起患思覺失調
化妝師Gubi在youtube上載一條「隱瞞了整整 20 年，為甚麼我現在敢承認自己有思覺失調？」的影片，指自己從小就非常悲觀，認為自己沒有人愛，但一直將這些情緒收起，至高中時開始出現幻覺，被同學察覺後才正式被診斷為思覺失調思覺失調。
她指，剛開始食藥時非常痛苦，形容自己好像被打了「懵仔針」般，及後每次調藥或換藥後，身體也要重新適應，感到非常痛苦，更試過在換藥後因不適應而在外失禁，但她提醒同路人，吃藥對於病情控制非常重要，避免出現幻覺及幻聽。
精神分裂 ≠ 思覺失調
根據青山醫院精神健康教育資料，思覺失調是一種腦部疾病，發病年齡大多在20至30歲之間，但精神分裂並不等同於思覺失調，只是其中一個光譜，類型也包括：
精神分裂症
妄想症
分裂情感性疾患
躁狂抑鬱症
藥物誘發性思覺失調
官能性思覺失調
治療副作用很大？
目前精神分裂症的治療方法，主要包括藥物治療、心理治療和復康訓練，但不少患者由於害怕藥物帶來的副作用而逃避食藥。不過經過改良後，目前藥物的副作用較低，只會出現加代謝綜合症的風險，包括高血糖、高血脂、高血壓及體重增加等，但病人只要保持健康的生活方式，即可控制有關風險。
另外，藥物的副作用往往因人而異，甚至可以是大異，患者應向醫生報告這些問題，從而有助醫生可以調整用藥以盡量減少副作用。
由於藥物只可紓緩精神分裂症的「陽性病徵」，並不能從根本地矯正腦部病變的細胞結構，因此就算症狀減少、病情回復穩定後，仍不能停藥，以免增加復發的風險。
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