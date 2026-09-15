暑氣漸退秋意來 學識4招防護 對抗秋燥免傷肺腑

近日你是否感受到，盛夏的熱氣逐漸減退，清晨和夜晚開始滲出點點涼意，日夜溫差也逐漸擴大。這時鼻子通常最先感受到季節變化，出現鼻敏感、鼻塞及乾咳等不適，這時可透過4招做好防護。

肺主皮毛 開竅於鼻 中醫認為，「肺主皮毛，開竅於鼻」，肺與秋氣相應，而肺是「嬌臟」，最怕燥邪侵擾，一旦燥邪犯肺，便容易出現口乾舌燥、咽喉乾、咳嗽頻繁、皮膚乾癢，或過敏性鼻炎頻繁發作、噴嚏打不停等狀況，肺氣受損也會反映在皮膚上，導致乾癢等問題。

4招防護抗秋燥 面對季節的轉變，身體也需要順應大自然規律進行調節。針對秋季空氣轉涼所誘發的過敏性鼻炎、鼻塞或陣發性乾咳，不妨透過日常生活調整，藉以帶來改善效果，例如： 帶備暖開水：隨著秋涼報到，應減少可刺激脾胃和呼吸道的生冷飲食，宜養成隨身攜帶暖水的習慣，感覺咽喉乾燥時小口慢飲，幫助溫和紓緩秋燥帶來的緊繃與乾咳。

洋葱式穿衣法：秋季氣候早晚涼、中午熱，穿著過厚或過薄衣物，都容易讓汗水悶在皮膚上，再受風吹而感冒，可以採取洋葱式穿搭，內層保持透氣吸汗，外層加上一件方便穿脫的薄外套或罩衫，尤其要注意保護後頸和腹部，避免冷風直吹，以免引起呼吸道收縮或腸胃不適。

使用空氣清新機：空氣中的塵蟎、灰塵容易被秋風吹動，誘發呼吸道過敏，使用空氣清新機過濾懸浮微粒及致敏原，有助降低清晨起床頻繁打噴嚏、鼻塞的機率。 白色食物養肺：多攝取養陰潤肺的食材，如白木耳、梨、蓮藕、百合、淮山、及蜂蜜等，少吃辛辣刺激性食物，以免過度耗損體內津液，加重秋燥症狀。