卵巢功能不足、取卵困難？研究初步發現「PRP注射卵巢」增加取卵數

「醫生，我還有機會做媽媽嗎？」是不少卵巢功能不足女性最想問、卻又最害怕得到答案的一句話。隨著晚婚晚育成社會趨勢，不孕就診比例逐年攀升，約6對夫妻便有一對面臨不孕，而35歲以上女性已佔求診不孕科人數的七成多。其中不少人面臨「卵巢庫存量下降(DOR)」或「早發性卵巢功能不全(POI)」，取卵困難更成為試管療程的挑戰。

卵巢功能不足還有機會懷孕？研究初步發現 PRP 治療後取卵數增加 台灣奇美醫院婦產部生殖醫學科團隊進行前瞻性觀察研究，以自體高濃度血小板血漿(PRP)注射卵巢，初步發現治療後平均取卵數由0.57顆增加至1.46顆，達統計顯著差異(p=0.028)，可用胚胎數也由0.46顆增加至0.80顆；研究對象平均41.53歲、平均抗穆勒氏管荷爾蒙(AMH)僅0.26 ng/mL，屬卵巢庫存極低族群。 奇美醫院婦產部主治醫生蕭存雯表示，這項研究盼為反覆試管失敗、高齡或卵巢早衰的女性帶來一線曙光，但高濃度血小板血漿(PRP)並非「求子神藥」，目前成果仍屬初步觀察，實際療效及長期安全性仍需更多研究驗證。

自體血液製成 PRP 改善卵巢微環境促進殘存卵泡生長 高濃度血小板血漿(PRP)在骨科、皮膚科及運動醫學的組織修復上已行之有年，其機制是抽取病人自身血液，經標準化流程離心及活化後，萃取出含有豐富生長因子(如VEGF、FGF等)的高濃度血小板。 蕭存雯主治醫生指出，若將卵巢比喻為孕育生命的土壤，PRP就像是天然的養分，能促進局部血管新生、改善卵巢微環境，進而喚醒並促進殘存卵泡的生長。

腹腔鏡視野下注射 PRP 同步觀察骨盆腔狀況 蕭存雯主治醫生說明，不同於其他研究採經陰道注射PRP，研究團隊採用「腹腔鏡視野下注射」，將8ml活化PRP精準注入雙側卵巢，同時可檢查及處理骨盆腔黏連。初步研究結果顯示，接受治療後平均取卵數及可用胚胎數均有增加，目前接受治療者皆未發生不良事件。 此外，目前少數追蹤案例顯示，注射後的抗穆勒氏管荷爾蒙(AMH)數值不一定會立即上升，療效也可能需要一段時間才逐步呈現，不過，團隊仍持續追蹤治療成效與安全性。

PRP 並非每個人都適合 及早評估把握生育機會 蕭存雯主治醫生強調，PRP的作用前提是卵巢內仍有可被活化的殘存卵泡，若經評估後卵巢內幾乎無卵泡存在，治療效益可能相當有限。因此，面對卵巢老化、卵巢早衰或反覆取卵失敗，應由生殖醫學專科醫生依年齡、卵巢庫存量及個人病況進行完整評估，再討論是否適合接受相關治療，讓好孕早日降臨。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】