喉嚨棘住頻頻清痰！小心由甲狀腺結節引起

若在日常生活中摸到頸部有異常腫塊，或出現吞嚥不順、不明原因沙啞等疑似症狀，切勿過度恐慌，應盡早前往一般外科或內分泌專科尋求協助。

41歲李小姐長期感覺喉嚨有異物感，講話沒多久便需要清喉嚨，嚴重影響日常工作與生活質素。近期透過健康檢查發現甲狀腺異常，經童綜合醫院一般外科余積琨主任詳細評估，確診為右側甲狀腺結節腫大。雖然穿刺活檢確認為良性，但考量患者本身有家族甲狀腺機能亢進病史，加上結節已導致聲音沙啞與吞嚥異物感，為避免未來結節持續增大，引發更嚴重的壓迫症狀，經評估後決定接受手術切除。

針對李小姐的狀況，余積琨主任建議採用單孔達文西機械臂甲狀腺切除手術。此術式是將器械從右側腋下約3公分的單一切口進入，藉由遠端通道抵達頸部，進行右側甲狀腺切除，過程中注意保留副甲狀腺與喉返神經。李小姐在術後兩天即順利出院返家休養，她表示，當初選擇此術式，主要是考量傷口位置與術後恢復，原本困擾許久的喉嚨異物感與沙啞狀況，在術後也觀察到有所改善。

甲狀腺結節是指甲狀腺內出現局部腫塊，余積琨主任指出，多數患者初期並無任何症狀，往往是在例行健康檢查、頸部超聲波或其他影像學檢查時才偶然發現。若確診為良性結節，通常建議定期追蹤即可，但經專業醫生評估若出現以下狀況，便會建議考慮進行手術切除：

3D 立體放大視野輔助手術 協助辨識周遭神經與血管

余積琨主任說明，單孔達文西機械臂手術能從遠端進入病灶，搭配3D立體高解析放大視野，有助於執刀醫生辨識周遭神經與血管，將術中出血風險降至最低。目前在部分良性腫瘤或甲狀腺疾病的治療上，可依患者病況、結節位置及手術需求，由醫生評估適合的手術方式。

好發年輕女性族群 及早就醫定期追蹤

臨床數據顯示，甲狀腺結節好發於20歲至40歲的年輕女性族群，其中高達八成以上屬於良性腫塊。余積琨主任提醒，若在日常生活中摸到頸部有異常腫塊，或出現吞嚥不順、不明原因沙啞等疑似症狀，切勿過度恐慌，應盡早前往一般外科或內分泌專科尋求協助。平時也應維持均衡飲食與正常作息，隨時留意自身頸部變化，以降低潛在風險。