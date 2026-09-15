眼底針勿停打 黃斑病變復發 視力或再降

本港有約50萬人患老年黃斑病變，是本港視障的第二元兇，其中濕性老年黃斑病變患者會出現視力模糊、視野中心出現暗點、視物扭曲變形，甚至變色等症狀，如未有及時治療，最終或有致盲風險。眼科專科醫生陳卓琪提醒，就算康復後仍要定期覆診及打眼底針維持，否則病情翻發視力或難以回復至原來水平。 乾、濕性黃斑病變 老年黃斑病變可分為乾性和濕性兩類，乾性即指黃斑區積聚代謝物，在黃斑區部下形成玻璃疣，並逐步引致視網膜色素上皮萎縮。約九成患者屬乾性，大部分早期無明顯症狀，視力下降的速度亦較慢，惟一旦病情惡化，可發展為濕性黃斑病變。

濕性黃斑病變主要由脈絡膜血管增生而致，由於增生的血管較脆弱而容易滲漏及出血，當滲出物和血液聚集於黃斑區便會損害視網膜感光細胞，影響中央視力。患者一般會出現看東西扭曲變形、中央視力模糊甚至出現暗點等症狀。如未及時治療，視力或會持續惡化，甚至引致玻璃體出血或視網膜脫離等嚴重併發症。 宜定期自我檢查 陳卓琪指，由於一般人在看東西時使用雙眼，就算其中一隻眼的視力出現問題，亦可能因另一隻眼作出補償而未有察覺。

市民可利用阿姆斯勒方格表，俗稱「格仔紙」作簡單的自我檢查，如線條變形或變彎應盡早求診，並進行詳細的眼科檢查，以評估黃斑部情況。另外，老年黃斑病變主要發生在老年人身上，建議65歲或以上人士，以及患有三高、吸煙等高風險人士，應定期自我檢查，並在發現異常時求醫。 濕性治療以眼底針為主 目前醫學上未有有效療法治療乾性黃斑病變，醫生一般建議患者每年檢查病情是否出現惡化；至於濕性黃斑病變，則以俗稱「眼底針」的眼內注射抗血管內皮生長因子(anti-VEGF)藥物作為主要治療方法。治療目標非根治疾病，而是持續控制病情活躍程度，避免視力因疾病再次活躍而進一步受損。患者通常須先完成初期3次治療，其後再按病情接受維持治療，以維持視力。陳續指，「過去傳統眼底針時間須較頻密注射，一般每1至2個月一次，惟頻密治療對患者的依從性及長期的治療安排帶來挑戰。新一代高劑量長效眼底針由於藥效維持時間較長，可提供更持續的疾病控制，讓患者在病情穩定後逐步延長治療間距，部分患者甚至可每年打兩針維持視力，減輕患者的時間、經濟及心理負擔。」

停針後果嚴重 不少患者因經濟原因而在視力回復穩定後停針，惟一旦疾病再次活躍，患者往往須重新接受較頻密療程，而視力亦未必能恢復至原來水平。但陳卓琪稱，曾有病人在完成基本療程後便未有再覆診，怎料半年後視力就開始轉差，出血位置也變大，於是重新打眼底針，但已無法回復至首次治療後的視力。經過慘痛教訓後，他現時定期覆診，並每隔數月打眼底針，視力才得以維持。 眼底針屬於創傷性治療，陳卓琪指，理解患者的擔心及壓力，建議患者如有疑慮應主動與醫生溝通，即使病情穩定或視力有所改善，亦不代表疾病已痊癒，患者仍應定期覆診及接受適切治療，以免病情再度惡化。