大眾健康意識重塑生活習慣 1粒多效鮑魚油竟能滿足多重需求

近年，大眾的健康意識日益提升，服用保健品不再是長者專利，辦公桌或梳妝台上擺滿瓶瓶罐罐亦早已不是新鮮事。從年輕人到上班族，每天服用多款保健品已成為生活常態。然而，保健品功效分散，要吃足所需份量絕非易事。以年輕女上班族為例，除了抗病、增強免疫力及補充基本營養，亦需要維持肌膚光澤的膠原蛋白、提升日間精神的維生素B雜、維持心血管健康的魚油，到幫助消化與睡眠的益生菌及鎂元素，只為追求全方位的健康狀態。

追求理想的健康平衡本為好事，但服用大量保健品的過程繁複且容易漏服，與保健品需「持之以恆」的理念背道而馳；加上案頭上堆積如山的瓶罐難以打理，實在讓人煩心。但原來有一款來自紐西蘭純淨海域的珍貴頂級食材，竟能滿足多重保健需求，同時天然可靠，可讓人安心服用。 來自紐西蘭純淨海洋的餽贈 全球罕見的商業化野生鮑魚油 誕生 數百年來，鮑魚在亞洲傳統飲食文化中一直被視為極致珍貴的頂級食材與活力象徵；而在紐西蘭毛利語中，野生鮑魚 (Pāua) 更被奉為Taonga（珍寶）。來自紐西蘭頂尖海洋生物科技公司Bio Innovations旗下的Oceanz Vital野生鮑魚油，是全球罕見的商業化野生鮑魚油。與市面一般魚油或養殖產品不同，其原料完全採集自紐西蘭寒冷、潔淨且無污染的純淨海域。

為保護珍貴的海洋資源與生態，產品並非採用機械大規模網捕，而是由合作數十年的專業潛水員親自潛入海底，逐隻徒手採集，並嚴格遵守紐西蘭政府的配額管理制度。更獨特的是，野生鮑魚一生以多樣化的天然冷水海藻為食，將海洋中最原始、最豐富的天然油脂濃縮於體內。從潛水員採集、出水記錄、風乾磨粉，到進入萃取廠與包裝，每一批次均具備完整的可追溯系統，確保100%純正來源。品牌堅持「不求產量，但求品質」，將這份限量禮物帶給追求卓越的消費者。

突破性萃取工藝 超臨界 CO₂ 技術鎖住100%純粹營養 野生鮑魚的營養價值眾所周知，但關鍵在於如何將鮑魚肝臟中珍貴的脂質注入膠囊，同時完整保留其脆弱的天然營養結構，並排除任何環境污染物。 市面常見的傳統魚油常採用高溫加熱或化學溶劑（如乙烷、丙酮）提純，不但容易導致不飽和脂肪酸氧化降解，還可能有化學溶劑殘留隱患，與追求健康的原意背道而馳。有見及此，Oceanz Vital特意採用來自加拿大尖端科技的超臨界CO₂高壓低溫萃取技術：

透過此技術，團隊能精準提取鮑魚體內最精華的脂質與營養，同時在萃取階段有效排除重金屬等潛在污染物，實現高效、純淨與環保的完美統一。 超越單一魚油的天然全譜配方 1粒齊４大 Omega 談及Oceanz Vital野生鮑魚油最核心的優勢，就在於其無可比擬的營養結構。市面絕大部分魚油僅提供Omega-3，磷蝦油則提供Omega-3與類胡蘿蔔素；而野生鮑魚油無需人工合成或化學濃縮，單一天然來源即可一次補齊４大Omega，包含超過35種脂肪酸與胡蘿蔔素。 產品不僅包含EPA、DPA及ETA等多元Omega-3，以協助天然抗炎，並保護心血管及關節；更以天然的 2:1（Omega-3 : Omega-6）黃金比例提供必需脂肪酸，發揮營養協同作用。同時融入現代飲食中極其珍稀、特別有益肌膚的 Omega-7（棕櫚油酸），為維護皮膚屏障及修復保濕提供核心支持；再搭配調節新陳代謝的海洋 Omega-9，以 35 種以上的天然脂肪酸，全面守護細胞健康。

雙重權威品質檢測 顯著的使用者體感回饋 為確保產品質量萬無一失，Oceanz Vital實行嚴格的雙重檢測機制：出廠前通過紐西蘭初級產業部 (MPI) 風險管理計劃 (RMP) 認證1與 HACCP 食品安全檢測2；到港後更主動送交香港第三方權威機構 SGS 進行批次抽檢。結果證實產品無水銀、鉛等重金屬殘留，無大腸桿菌等有害微生物*，充分體現Oceanz Vital對品質與安全的極致追求，讓消費者食得更安心、更放心。 此外，一項針對42名紐西蘭參與者為期一個月的觀察研究，以及數十位內部試用者的真實反饋顯示：高達 80% 的參與者表示感受到至少一項顯著的身體改善，57% 更感受到多重改善，其改善主要集中於睡眠品質、皮膚光澤、肌肉／關節舒緩、減少疲憊感，以及整體健康水平的提升。

以極簡方式 開啟清晨的海洋健康儀式 Oceanz Vital 野生鮑魚油結合尖端 CO₂ 萃取科技與全譜營養哲學，將4大 Omega 家族與35種以上天然海洋精華及胡蘿蔔素，濃縮於一粒小巧的海洋精華膠囊之中。每天清晨隨餐一粒，不但能擺脫桌上堆積如山的瓶罐，更能為身體注入天然海洋活力。

每粒膠囊僅250mg，體積小巧，極易吞服，入口清爽無魚腥味，讓每日保養成為輕鬆而愉悅的習慣。 ＞＞＞OceanzVital官網＜＜＜ ＞＞＞立即購買＜＜＜ *SGS Hong Kong Ltd. (2026). Test Report No. HKHC2604003019HC (pp. 1–8). 1Narayan, S. & Ministry for Primary Industries. (2025). NOTICE OF REGISTRATION. 2Ministry for Primary Industries, & Business Canterbury. (2026). Export registration and certification documents for aquatic products to Hong Kong (Certificate No. NZL2026/AEX000421/4117). New Zealand Government.