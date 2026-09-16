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出版：2026-Sep-16 13:30
更新：2026-Sep-16 13:30

直腸癌｜中村友理直腸癌離世 即睇成因及高危因素 兩類人50歲前應篩查

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直腸癌｜中村友理直腸癌離世 即睇成因及高危因素 兩類人50歲前應篩查

直腸癌｜中村友理直腸癌離世 即睇成因及高危因素 兩類人50歲前應篩查

原名成友理的韓籍日本女星中村友理，月初因直腸癌離世，終年44歲。直腸癌是大腸癌的其中一種，為近年發病率最高的癌症之一，而大部分也是由腸道內壁的良性大腸息肉(腺瘤)慢慢演變而來，因此除了留意高危因素，也要定期接受大腸癌篩查。

中村友理離世｜直腸癌是甚麼？

根據港安醫院的資料，大腸包含結腸和直腸。直腸癌指發生在大腸末端、連接肛門前約 1215厘米腸段的惡性腫瘤。由於直腸位置非常近肛門，且負責儲存糞便，因此直腸癌症狀(如血便、排便困難)往往比結腸癌更早出現。在結構上，直腸周圍缺乏漿膜層保護，且與盆腔內神經、血管及泌尿生殖器官緊密相連，這使得直腸腫瘤的生長與轉移特性與結腸癌有所不同。

中村友理離世｜直腸癌成因及高危因素

  1. 不良生活習慣：肥胖、缺乏運動、大量攝取紅肉及加工肉類

  2. 飲食因素：低纖維飲食、煙酒

  3. 遺傳與家族病史：家族性大腸息肉症及林奇綜合症

  4. 個人病史：潰瘍性結腸炎、克隆氏症、大腸息肉病史

消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜早期症狀難以察覺（am730製圖） 消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜6大良好飲食習慣（am730製圖） 消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜6大良好飲食習慣（am730製圖）

中村友理離世｜直腸癌早期症狀

  • 大便帶血或附有黏液

  • 排便習慣改變

  • 大便由粗條狀變幼條狀

  • 排便未清感

  • 缺鐵性貧血

  • 腹部不適

  • 不明原因疲倦及體重下降

中村友理離世｜常見診斷及治療方法

  • 指探直腸檢查(DRE)

  • 大便隱血測試(FOBT)

  • 乙狀結腸鏡檢查(Sigmoidoscopy)

  • 大腸鏡檢查與活組織化驗(Colonoscopy)

  • 電腦斷層掃描結腸影像(CT Colonography)

  • 盆腔磁力共振(MRI Pelvis)

  • 正電子電腦掃描(PET-CT)

年過50歲的人士應定期接受大腸癌篩查，另如有家族病史或個人瘜肉病史的人士，不應等到50歲，應盡早向醫生諮詢合適的篩查年齡及頻率。

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