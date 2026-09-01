周吉佩幫仔仔執書包 最重要1物竟然唔係文具？ 星級爸爸公開開學必備養肺恩物

每逢開學季節，一眾家長除了忙於為子女準備校服、書本及各類文具外，最擔心的莫過於小朋友的身體健康。小朋友每天在學校接觸同學，家長亦需要上班出入寫字樓與各種公共交通工具，病毒極易互相傳播。過往不少家庭即使天天佩戴口罩依然防不勝防，往往一人抱病便引致全家交叉感染，嚴重影響大人工作與小朋友學習。星級爸爸周吉佩（吉吉）亦坦言，以往準備開學往往只關注校服、書本、文具，健康方面則等同出現喉嚨乾痕或咳嗽時才作處理，經歷過後才深刻體會到除了基礎防護，主動提升自身肺部免疫力才是關鍵。

一人發病全家淪陷 星級爸爸心痛仔仔日夜久咳

提及過往的痛心經歷，吉吉透露班上一旦有同學仔生病，很快便會傳染給仔仔，導致仔仔日夜咳嗽不停，甚至連續咳嗽了一個月都未能斷尾，連聲音都變得沙啞。「有次班上有同學仔病，好快就傳染到仔仔都病，日夜咳不停，咳咗成個月都斷唔到尾，咳把聲都沙晒。」

看着子女因久咳而受罪，家長往往備受煎熬。吉吉表示，自己先前因為工作繁忙導致聲沙，服用過一款養肺保健品後覺得效果非常理想，隨後仔細了解其成分，發現產品天然無害且不含西藥及人工甜味劑，對小朋友而言同樣安全，於是便放心讓仔仔一同服用。由於產品帶有天然蜂蜜的甘甜滋味，仔仔亦非常接受，服用一段時間後免疫力明顯有所改善。