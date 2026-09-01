周吉佩幫仔仔執書包 最重要1物竟然唔係文具？ 星級爸爸公開開學必備養肺恩物

每逢開學季節，一眾家長除了忙於為子女準備校服、書本及各類文具外，最擔心的莫過於小朋友的身體健康。小朋友每天在學校接觸同學，家長亦需要上班出入寫字樓與各種公共交通工具，病毒極易互相傳播。過往不少家庭即使天天佩戴口罩依然防不勝防，往往一人抱病便引致全家交叉感染，嚴重影響大人工作與小朋友學習。星級爸爸周吉佩（吉吉）亦坦言，以往準備開學往往只關注校服、書本、文具，健康方面則等同出現喉嚨乾痕或咳嗽時才作處理，經歷過後才深刻體會到除了基礎防護，主動提升自身肺部免疫力才是關鍵。
一人發病全家淪陷 星級爸爸心痛仔仔日夜久咳
提及過往的痛心經歷，吉吉透露班上一旦有同學仔生病，很快便會傳染給仔仔，導致仔仔日夜咳嗽不停，甚至連續咳嗽了一個月都未能斷尾，連聲音都變得沙啞。「有次班上有同學仔病，好快就傳染到仔仔都病，日夜咳不停，咳咗成個月都斷唔到尾，咳把聲都沙晒。」
看着子女因久咳而受罪，家長往往備受煎熬。吉吉表示，自己先前因為工作繁忙導致聲沙，服用過一款養肺保健品後覺得效果非常理想，隨後仔細了解其成分，發現產品天然無害且不含西藥及人工甜味劑，對小朋友而言同樣安全，於是便放心讓仔仔一同服用。由於產品帶有天然蜂蜜的甘甜滋味，仔仔亦非常接受，服用一段時間後免疫力明顯有所改善。
大學前院長權威推薦 2,000mg極濃高活性虎乳芝強肺
全港銷量No.1的「樂道虎乳芝久咳寧」獲得本港大學中醫藥學院前院長權威推薦，每包含有高達2,000毫克極濃虎乳靈芝高活性成分。吉吉分享親身體驗指出，產品一倒入口中便能即時感受到一層薄薄的保護膜包覆喉嚨，原本乾痕想咳的感覺獲得即時舒緩，整個喉嚨顯著變得舒暢。吉吉仔仔連續服用約一個月後，呼吸明顯更為順暢，免疫力增強之餘亦不再輕易出現病痛或喉嚨痛。加上產品採用獨立條裝設計，方便隨身攜帶，隨時隨地為全家提供強肺防護。
限時優惠激減 萬寧入手守護全家健康
無論是長期受鼻敏困擾、轉季出現氣管敏感，抑或病後肺虛導致久咳不癒，「樂道虎乳芝久咳寧」均能提供顯著舒緩與強肺效果。吉吉最後真心推薦指出：「如果你小朋友都成日咳、容易病，一定要試下！全家時刻強肺強免疫，自然病少好多。咳聲一停，全家安寧！」