健康研究所｜基因檢測助制訂精準治療 新一代標靶藥物助縮小肺癌腫瘤

肺癌主要分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌，其中非小細胞肺癌較常與基因突變有關。針對不同基因突變，對應的治療選擇亦有不同。因此，治療關鍵是及早找出所屬的基因突變類型，而基因檢測則可以擔任此重要角色，檢測結果有助醫生為患者建議相應的標靶治療方案，包括新一代標靶藥物，以更精準地長期穩定控制病情。 基因檢測助了解靶點 制訂精準治療方案 除了腫瘤非常細小、屬極早期並已完整切除的個案外，大部分非小細胞肺癌患者均建議接受基因檢測，尤其是局部晚期或已擴散者。臨床腫瘤科專科張嘉文醫生指出：「基因檢測的角色日益重要。以往患者確診後，往往會直接接受化療。現在透過檢測，讓我們能先了解腫瘤的基因突變種類，再決定如何用藥。」

以ROS1肺癌為例，症狀包括胸肺不適及呼吸困難等，然而這類患者多為非吸煙者，年齡亦較輕，未必是大眾以往認知的肺癌高風險人士，因此容易被忽略。張醫生稱據臨床觀察，當患者因症狀變得明顯而求診時，癌細胞往往已擴散。如能及早進行基因檢測，便可更早對症下藥。 新一代標靶藥精準抑制腫瘤 控病時間長 局部晚期或轉移性ROS1肺癌的治療目標包括控制症狀、縮小腫瘤，以及延長病情穩定期。要達到這些目標，精準治療是關鍵。與化療的「大範圍攻擊」治療機制不同，標靶治療針對癌細胞的特定基因變異出擊，攻擊範圍更精準，副作用亦較輕微。在精準抑制異常生長訊號方面，新一代標靶藥物的成效較傳統標靶藥物高，臨床研究顯示其腫瘤縮小率可達八至九成。

當肺癌出現轉移，很多時會擴散至腦部，採用傳統治療的患者約9至12個月便可能出現腦轉移。對於已出現腦轉移的患者，部分新一代標靶藥物因分子較小，能更容易滲透至不同器官，包括腦部，可有助控制腦內病灶。另外，當治療一段時間後，舊式標靶藥可能因抗藥性而失效，患者或需調整治療方案。而新一代標靶藥物在克服部分抗藥機制方面，表現亦有所提升，能夠延長有效治療時間。數據顯示使用新一代標靶藥的患者病情穩定期中位數約30個月，比舊藥的12至14個月長。

「先檢測、後治療」成治療新趨勢 張醫生分享，一位從不吸煙的48歲女士，因腰痛及消瘦求醫，經基因檢測後確診ROS1肺癌。患者起初使用舊式標靶藥物，惟約一年半後出現抗藥性。後來轉用新一代標靶藥物後，症狀明顯改善，癌指數下降，體力恢復，目前已接受此治療一年，病情穩定。 部分患者或會擔心標靶藥物費用高昂，因而卻步，惟現時部分肺癌標靶藥物已被納入醫管局的安全網，合資格人士可申請藥物資助。張醫生重申，基因檢測有助對症下藥，是對抗肺癌的關鍵。隨著標靶藥物的設計不斷進步，配合基因檢測，能讓更多患者重獲疾病控制權，並在抗癌路上重拾信心。

以上資訊由張嘉文醫生提供

臨床腫瘤科專科張嘉文醫生