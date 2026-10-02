健康研究所｜抗癌路上遇抗藥性 不代表戰敗 次世代基因定序助制訂更合適標靶治療

抗癌路對不少肺癌患者而言就像身陷長期戰爭，當藥物效用發揮不似預期，又或因抗藥性以致藥物失效，往往會令患者感到挫敗，甚至影響他們對後續治療的信心。確診時屬局部晚期或已擴散階段的患者大多不能以手術作為治療手段，對於這類患者，臨床腫瘤科專科張嘉文醫生表示：「治療目標除了希望能紓緩症狀、穩定病情及延長壽命外，我們亦希望能讓患者在抗癌路上保持心境平和。」

抗藥性出現影響藥物療效持久度

患者的心情難免會受病情影響，尤其是當抗藥性出現，令本來有效的標靶藥物逐漸失效，患者的心情猶像坐過山車。患者可能會察覺本已紓緩的症狀重現，檢查結果發現癌指數上升或腫瘤開始增大。抗藥性的出現有不同原因，包括在靶點上出現額外基因突變，又或傳統標靶藥物不能與特定受體結合以發揮療效等，都會影響療效的持久度，以ROS1肺癌為例，傳統標靶藥物的病情穩定期中位數約為1年。而新一代標靶藥的設計因可繞過部分抗藥機制，效用較持久，研究顯示穩定期中位數接近3 年，客觀緩解率約80%。當ROS1肺癌病情惡化，很多時會出現腦轉移，而新一代標靶藥因分子小，容易滲透至腦部等個別身體部位。