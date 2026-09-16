素食者｜食素反增大腸癌風險？醫生整理5大盲點 素食人士注意

食紅肉及加工肉是大腸癌的其中一項高危因素，不過英國最新研究發現，雖然素食者整體罹癌率較低，但大腸癌的發生率反而增加了！肝膽胃腸科醫生錢政弘指，背後可能有5個關鍵原因，食素的朋友應該特別注意。

素食者健康盲點一：維他命 D 嚴重不足

維他命D多存在於魚類、雞蛋中，而有研究指出，長期茹素者缺乏維他命D 的比例比一般人高出2至3倍，而維他命D不足，正是大腸癌的明確風險因子。

素食者健康盲點二：活動量與日照過少

部分素食者習慣靜態活動，如打坐或讀經等，久坐不但會令腸道蠕動變差，加上少曬太陽，都會導致大腸癌風險增加。

素食者健康盲點三：極端低油飲食

維他命D屬於脂溶性，須油脂幫忙吸收，如果平日食素外，也採取極致清淡、低油飲食，都會導致維他命D的吸收率低下。