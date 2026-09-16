素食者｜食素反增大腸癌風險？醫生整理5大盲點 素食人士注意

食紅肉及加工肉是大腸癌的其中一項高危因素，不過英國最新研究發現，雖然素食者整體罹癌率較低，但大腸癌的發生率反而增加了！肝膽胃腸科醫生錢政弘指，背後可能有5個關鍵原因，食素的朋友應該特別注意。
素食者健康盲點一：維他命D嚴重不足
維他命D多存在於魚類、雞蛋中，而有研究指出，長期茹素者缺乏維他命D 的比例比一般人高出2至3倍，而維他命D不足，正是大腸癌的明確風險因子。
素食者健康盲點二：活動量與日照過少
部分素食者習慣靜態活動，如打坐或讀經等，久坐不但會令腸道蠕動變差，加上少曬太陽，都會導致大腸癌風險增加。
素食者健康盲點三：極端低油飲食
維他命D屬於脂溶性，須油脂幫忙吸收，如果平日食素外，也採取極致清淡、低油飲食，都會導致維他命D的吸收率低下。
素食者健康盲點四：鈣質不足
鈣離子能結合膽酸，減少它對腸道黏膜的毒害，如非蛋奶素人士，平日嚴格杜絕所有奶製品，又未有由其他途徑補鈣，可能會導致腸道缺少保護。
素食者健康盲點五：加工素食
食素就一定健康？非也！
不少素食者平日除了食蔬果，也會食用加工素肉或重口味調味料，看似健康，但可能反而是致癌元兇。
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