關顧牙齦 助全身健康

全國愛牙日(9月20日)將至，有社區調查發現超過六成市民的牙齦健康狀況欠佳，而且對於牙周病與心血管疾病等全身健康的關聯認知不足。為預防牙周病，應每日刷牙及用牙線或牙縫刷，徹底清潔牙齒，並定期接受牙科檢查和洗牙；透過中醫調理身體，也有助從根源減少口腔問題。 香港醫護聯盟與港大牙醫學院早前作出「社區口腔健康問卷調查」，成功訪問400名市民，透過GUMAI人工智能檢測，發現六成人有牙齦問題，嚴重者佔19個百分點。刷牙習慣大部分人都理想，惟56.3%人沒有每天使用牙線，同時過半數人沒有定期接受牙科檢查和洗牙，部分人更只有牙痛時才求醫；而多達43.2%受訪者現正或曾受牙周病困擾。另外，約四成人不知道牙周細菌可隨血液走遍全身，逾五成不知道牙周病可牽連心腦血管疾病；調查也發現牙周病患者患有心血管病的比例，較沒有牙周病的高出56.7%。

牙菌膜為元兇 GUMAI利用手機等流動裝置拍攝牙齒相片，便可分析牙齦健康，並顯示出不清潔、紅腫發炎的位置。港大牙醫學院牙周病學及植齒學名譽臨床助理教授陳敏霞醫生表示，「牙齒表面及牙縫長期積聚的牙菌膜，是牙周病的元兇；刷牙太大力、刷毛太硬也有關係。牙菌膜會愈走愈深，難以完全清除，當中細菌會分泌毒素，引發牙周組織的炎症反應，導致牙周病。」除口腔衛生外，吸煙、壓力、糖尿病、荷爾蒙分泌改變等，都會增加牙周病風險。

熱氣屬警號 至於港人常說的「熱氣」，陳敏霞認為這是一個警號，「牙周病初期並無明顯徵狀，而熱氣則令表徵更易顯現，同時代表有口腔有問題等待處理。」牙周病初期未必有痛楚，或會輕微流牙血，隨後或發展至牙齦腫痛、口臭；後期則會牙齦萎縮、牙齒敏感、鬆動，甚至脫落，難以咀嚼食物，大大影響生活質素。「當牙痛才求醫或已太遲，病情可能難以逆轉，宜在流牙血階段及早處理，保住牙齒功能。」至於牙周病與心血管病的關係，陳敏霞指細菌、發炎因子和毒素有機會經牙髓進入血液，走遍全身，令血管更易發炎、硬化和形成斑塊，加重心血管疾病。過往研究發現，牙周病患者的心肌梗塞和中風風險高出近2倍。

保持口腔衛生 預防牙周病，港大牙醫學院修復齒科臨床副教授林宇恒醫生表示，每天應早晚刷牙，使用含氟牙膏，有序地清潔牙齒外側、內側及咀嚼面，最重要是牙齦邊緣牙菌膜容易積聚的地方。用軟毛牙刷、按摩般的力度已足夠。同時要用牙線或牙縫刷徹底清潔牙齒鄰面。「最少每年接受一次牙科檢查和洗牙，高風險人士應更頻密。戒煙、保持良好飲食習慣、多做運動保持身心健康亦很重要。」 中醫調理助預防 從中醫角度，全人為一個整體，口腔非孤立器官。中大醫學院專業顧問劉昭勁博士認為，口腔問題本質是全氣血陰陽失衡在口腔的外在表現，應更重視調整臟腑功能。「脾開竅於口、心開竅於舌、腎主骨主齒、牙齦屬胃之絡，故牙周病(牙齦炎/牙周炎)須因應胃火上炎、腎陰虧虛或氣血不足等不同證型，配合體質處方不同的治療方式；徵狀紓緩後亦要持續調理，糾正身體失衡，預防疾病再發展。」