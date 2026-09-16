假期食飯時間不能亂！研究揭飲食時差 或令男性心血管病風險升高

平日因為上學和工作，通常三餐都較為定時，但放假時就可能會放肆一點。原來平日和周末的吃飯時間相差太大，可能與心血管健康有關。一項分析超過10萬名成人並追蹤超過8年的研究發現，周末進餐時間與平日出現較大差異，男性的心血管病及冠心病風險會顯著上升，女性則似乎不受影響。

風險急增六成

該項由法國國家農業、食品與環境研究院及多個研究機構合作的大型研究，涵蓋逾10萬人的健康資料。研究團隊把工作日與休假日進餐時間的落差定義為「飲食時差」，從而了解個人進食作息是否維持規律。

結果顯示，生活作息導致的飲食時差與男性心血管健康存在明顯關係，男性每增加1小時的飲食時差，整體心血管疾病風險便高14%，冠心病風險則高21%。進一步分析時間變動較大的組別，周末整體進餐時間比平日提早超過1小時的男性，心血管疾病風險急升44%、冠心病風險更飆升68%；進餐時間延後超過1小時者，冠心病風險則高36%。有關研究已於《Communications Medicine》公布。