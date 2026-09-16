葡萄糖胺令失智惡化？醫生：關節保健勿盲目補充 應與醫生商討

「吃葡萄糖胺會不會讓失智惡化？」近期不少失智患者家屬，看到相關研究報告，對吃葡萄糖胺感到有疑慮，甚至自責是否讓長輩吃錯保健品。振興醫院精神醫學部主治醫生黃茂軒表示，2026年4月發表於《Nature Metabolism》的研究，確實發現阿茲海默症，可能存在「過度醣基化」現象，動物實驗也觀察到，葡萄糖胺可能增加腦內醣基化、影響記憶表現；不過他強調，目前研究仍不足以證明葡萄糖胺會直接導致失智或造成病情惡化。

研究僅發現關聯 無法認定葡萄糖胺會讓失智惡化 黃茂軒醫生指出，研究團隊分析患有阿茲海默症的小鼠後發現，給予葡萄糖胺，會增加腦內醣基化現象，且記憶表現變差；在人類醫療資料庫的回溯性分析中，使用葡萄糖胺的失智症患者，也呈現病程及存活較不利的趨勢。 不過，黃茂軒醫生強調，人類資料屬於觀察性研究，只能指出「關聯」，無法直接證明因果關係。大眾對此研究不必過度恐慌，因為該研究屬於回溯性醫療紀錄分析，僅能呈現觀察到的關聯性，無法直接證明葡萄糖胺與失智症惡化的必然因果關係。

慢性病、活動力也可能影響失智 建議帶保健品覆診評估 黃茂軒醫生指出，會長期服用葡萄糖胺者，可能本身就有關節疼痛、活動能力較差、慢性病較多或就醫頻率較高等狀況，這些因素本身也可能與失智症進展及死亡風險相關。即使研究已進行統計校正，仍無法完全排除所有干擾因素，因此不宜直接解讀為「吃葡萄糖胺就會失智」。 黃茂軒建議，若家中長輩已診斷阿茲海默症、失智症，或已有明顯認知退化，且正在服用葡萄糖胺，不必突然因為恐慌就停用，但可將目前服用的保健品或包裝帶至門診，與醫生一起討論，重新評估是否有持續使用的必要。

保健食品不等於安全有效 關節保養應從運動、肌力著手 黃茂軒醫生也提醒，即使是輕度認知障礙，或只是擔心未來失智，也不代表必須長期補充葡萄糖胺。因為包括美國風濕病醫學會、美國關節炎基金會及英國國家健康暨照護卓越研究院(NICE)等單位，均不建議以葡萄糖胺治療關節炎，主因是目前缺乏足夠證據證實其效益。他強調，對關節退化的日常照護，仍應以規律運動、肌力訓練、體重控制、復健及適當止痛等方式為主。 黃茂軒醫生並呼籲，保健食品並非「天然就一定安全」，也不是「吃了就一定有效」。此次研究更重要的意義，是提醒大眾重新檢視長期服用保健品的必要，尤其已有認知退化的長輩，更應將藥物與保健食品一併告知醫生，由醫療專業人員評估，再決定是否持續使用。