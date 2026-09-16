睇日落為何能讓煩惱暫時退場？研究揭「敬畏感」效應 可能影響4方面

每當日出、夕陽時，有人總會不自覺停下腳步欣賞。研究指出，這類自然景觀除了帶來視覺享受，也易使人產生「敬畏感(awe)」，將注意力從自身煩惱轉向眼前景象，過去研究更發現，敬畏感可能與壓力程度、記憶表現及助人行為等有所關聯。此外，從另一個角度來看，從清晨到傍晚接觸自然光線，也是調節人體晝夜節律的重要因子，可能進一步影響睡眠質素及情緒反應。 《英國廣播公司》(BBC)報道，美國亞利桑那州立大學(Arizona State University)心理學教授蜜雪兒希奧塔(Michelle Shiota)表示，「敬畏感」是人們面對宏大、深刻，甚至難以完全理解的事物時產生的感受，觸發因子可能包括某件藝術作品、人類重大成就或自然奇景，除了可能讓人流淚、起雞皮疙瘩，也會改變人們看待自己與周遭事物的方式。

敬畏感讓煩惱暫時退場 日出、夕陽最易觸發感受 希奧塔教授指出，敬畏感的一項典型特徵，是讓人感覺自己相對渺小，原本困擾自己的問題，在宏大的事物面前似乎不再那麼重要，而當人們反覆陷入負面思考時，讓人產生敬畏的事物也可能重新吸引注意力，使人暫時脫離原本的思緒，重新關注當下的情況。也有研究表明，這種重心轉換與志工服務等助人行為，及更富使命感的生活目標有所關聯。 而在眾多可能引發敬畏感的事物中，大自然尤其常見，希奧塔教授表示，過去詢問美國民眾曾在甚麼情況下感受到強烈敬畏感時，最常見的答案就是自然現象，尤其是遼闊的景色，一項超過2,500人參與的研究進一步發現，日出與日落正是易引發這類感受的自然景觀。

看完震撼影像記得更清楚？研究發現敬畏感可能影響記憶 敬畏感帶來的影響也可能延伸至記憶力，希奧塔教授曾進行一項實驗，讓受試者觀看3部影片，其中一部為可引發敬畏感的科學影片，之後再讓他們聆聽一段故事，並立即回想其中細節，結果發現觀看該科學影片的受試者，對故事內容的回憶準確度明顯較高。 加拿大多倫多大學(University of Toronto)心理與腦科學系副教授珍妮佛史黛勒(Jennifer Stellar)表示，目前尚不清楚敬畏感究竟如何在大腦中產生這類影響，其中一種可能是，讓人感到敬畏的事物會抓住注意力，使人更專注於眼前正在發生的事情。還有一項研究發現，在新冠疫情期間，經常感受到敬畏感與較低的急性及慢性壓力有所關聯。另有研究要求一群高齡者每周進行短程散步，並主動尋找秋葉光影、孩子驚奇表情等可能帶來敬畏感的事物，8周後，這群人在描述散步經驗時，較沒有接受相同指示的對照組更關注外在環境，自拍時的笑容也較燦爛，且隨時間逐漸讓自己在照片中佔據較小比例，轉而呈現更多周遭景色。

敬畏感還有何影響？研究觀察發炎指標變化與助人行為 史黛勒副教授過去針對200人進行的研究也發現，較常感受到敬畏感、喜悅之情等正向情緒者，體內部分與發炎反應相關的「細胞激素(cytokines)」濃度較低。不過研究尚無法證明敬畏感是造成這些細胞激素濃度較低的直接原因，史黛勒副教授推測，背後可能與人們感受到更多社會連結，或敬畏感有助於減輕壓力等因素有關。 此外，敬畏感也可能與助人行為有關，過去一項實驗分別讓大學生觀看高大的植物或建築物，隨後研究人員刻意將一把筆掉落地面，結果觀看高大植物且自述有敬畏感的受試者，主動幫忙撿起的筆較多，顯示當人們面對宏大事物，因而感到自身相對渺小時，可能更願意關注及協助身邊的人。

日出、日落不只影響心情 自然光也有助於調節生理時鐘 除了敬畏感，日出與日落帶來的自然光線變化，也與人體「晝夜節律(circadian rhythm)」相關，晝夜節律是約每24小時循環一次的生理時鐘，規律接觸白天與夜晚的明暗變化，可協助身體判斷清醒與休息時間，並調節褪黑激素等與睡眠相關的生理機制。美國紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)光與健康研究中心主任瑪麗安娜菲格羅(Mariana Figueiro)指出，晝夜節律受到干擾與抑鬱症、焦慮症風險增加有所關聯，人體的「壓力荷爾蒙」皮質醇通常在起床後約30分鐘達到高峰，隨著夜幕降臨逐漸下降，但夜間若持續接觸人工光源，尤其是電子產品螢幕發出的藍光，可能干擾原有的生理時鐘。