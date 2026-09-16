心肌梗塞｜黑人陳建州病發獲救　過去多名台資深藝人喪命

現任台灣職籃PLG副會長「黑人」陳建州，15日晚間傳出心肌梗塞緊急送至台大醫院救治，所幸目前手術已經順利完成，安心療養中，全程由妻子范瑋琪守護陪伴，一度嚇壞圈內好友。 過去也有不少藝人因心肌梗塞離世，令外界不可忽視。以電影《海角七號》「茂伯」一角走紅的藝人林宗仁，於2011年11月28日下午因拍戲奔波過勞，在家中突然昏倒，被高齡90歲的母親發現後緊急報警送往新北市立聯合醫院板橋院區，到院前已無呼吸心跳，經急救40分鐘後仍宣告不治，享壽64歲。

《海角七號》「茂伯」猝死 知名導演兼演員明金成於2022年2月8日深夜，在月子中心陪伴剛產下龍鳳胎未滿月的妻子時突發急性心肌梗塞，緊急送往台北國泰醫院搶救後仍回天乏術，享年51歲，留下妻兒與雙胞胎，令演藝圈好友萬分悲痛與惋惜。 在本土劇《鳥來伯與十三姨》飾演「香腸伯」的資深演員長青（本名吳新三），因長期患有心律不整等心血管宿疾，於2021年6月16日因心律不整引發心肌梗塞等併發症病逝，享壽76歲，最後在妻女的溫暖陪伴下安詳離世。

資深演員趙舜則是長期深受糖尿病、三高及洗腎之苦，且曾在5年內3度中風。2014年11月底他因急性腦梗塞昏迷送醫，持續治療至同年12月10日晚間，因心肌梗塞引發多重器官衰竭病逝於新店慈濟醫院，享年58歲。 藝人戎祥於2013年1月25日凌晨與友人及弟弟在台北延吉街卡拉OK店餐敘時，因連日勞累與飲酒，突發急性心肌梗塞休克昏倒，緊急送往台安醫院急救2小時後仍宣告不治，得年44歲。

控制三高與清淡飲食 醫生指出，心肌梗塞好發於男性45歲以上、女性55歲以上，以及患有三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）等慢性病史或體重過重者，且近年有年輕化趨勢，特別是在天氣變冷或氣溫劇變時，血管容易收縮而誘發心肌梗塞；若平時有熬夜、過勞、抽煙或飲酒等習慣，更會大幅增加發作風險。 由於約有25%的患者在發病前完全沒有症狀便突然休克，醫生提醒，若平時出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸或噁心等前兆，務必及早就醫；日常生活中則應注意保暖、維持規律作息與運動，並控制三高與清淡飲食，才能避免憾事發生。