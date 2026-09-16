心肌梗塞｜黑人陳建州入ICU　醫生籲八類高危人士小心

「黑人」陳建州15日在現場觀看 PLG 友誼賽時，突然急性心肌梗塞，隨即安排手術搶救，目前順利完成手術，目前已轉入加護病房持續進行觀察與療養。（圖／翻攝自Facebook）

台灣職籃PLG副會長陳建州15日晚間急性心肌梗塞緊急送醫，手術後轉入深切治療部，營養功能醫學醫生劉博仁提醒，心血管疾病並非毫無徵兆，高血壓等8類族群都應留意。 黑人目前轉入深切治療部暫無大礙，妻子范瑋琪全程陪在老公身邊，驚恐表示他原定今天要帶着兩個孩子，搭機飛古屋談商務合作，還好她當時百般阻攔才留在國內，否則後果不堪設想，她直言：「好險他真的沒去，不然他就會像熙媛一樣⋯⋯」 而心血管疾病相關權威，劉博仁之前就常對此種狀況發文提醒民眾，他表示血管病變往往不會直接產生明顯感覺，民眾等到胸痛等急性症狀出現時，可能已經歷長時間的血管變化。

盡量維持房間昏暗 劉博仁說，除了血壓、血糖及膽固醇等傳統危險因子外，日常睡眠環境也可能與心血管健康有所關聯。他建議民眾睡覺時盡量維持房間昏暗，可利用窗簾遮擋戶外燈光，也避免手機、平板或電視整晚持續發亮，減少夜間光線對睡眠節律可能造成的干擾。 他分享一項刊登於《European Heart Journal》的研究，研究團隊利用英國UK Biobank資料進行分析，先讓約11,071名受試者連續7天配戴光線感測裝置，記錄夜間光線暴露程度，約3年後再接受心臟磁振造影檢查。結果發現，夜間接觸光線較多者，左心室肌肉量約增加2.4％，心室壁平均厚度增加約1.5％，心肌收縮功能指標則下降約1.9％。

研究團隊後續追蹤超過7萬人約8至10年，發現夜間光線暴露程度最高的族群，多項心血管疾病風險呈增加趨勢，包括心衰竭、心房顫動、心肌梗塞、中風及心血管死亡。研究分析也發現，睡眠時間縮短可能解釋其中約24％至49％的關聯性，研究團隊推測，夜間光線可能影響褪黑激素、睡眠、自律神經及代謝節律，不過確切機制仍需要進一步研究。

長期累積後的結果 回到心肌梗塞本身，劉博仁指出，這類急性事件通常不是血管在短時間內突然形成問題，而是動脈硬化長期累積後的結果。膽固醇、發炎細胞與鈣化物質逐漸堆積在血管壁，形成斑塊，隨着血管愈來愈狹窄，一旦斑塊破裂並形成血栓，就可能造成急性心肌梗塞。 他進一步指出，高血壓、糖尿病、高膽固醇、吸煙、肥胖、心血管疾病家族史，以及長期處於高壓環境、缺乏運動者，都屬於需要提高警覺的族群。若再伴隨內臟脂肪增加、胰島素阻抗及慢性發炎，也可能讓血管老化速度加快。