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健康
出版：2026-Sep-17 13:30
更新：2026-Sep-17 13:30

晨勃消失｜男性注意 晨勃唔單止影響性能力 亦可能代表荷爾蒙或心血管出現問題！

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晨勃消失｜男性注意 晨勃唔單止影響性能力 亦可能代表荷爾蒙或心血管出現問題！

晨勃消失｜男性注意 晨勃唔單止影響性能力 亦可能代表荷爾蒙或心血管出現問題！

晨勃是男性在青春期後所出現的正常生理現象，是在睡眠期間發生的自發性勃起，不過此勃不同彼勃，晨勃與性慾無關，反與男性荷爾蒙、心血管健康等相關。

晨勃是甚麼？

根據台灣顧家醫療的資料，男性在夜間睡眠周期時會出現勃起現象，一般健康男性會出現35次，每次會持續1025分鐘，由於早上起床後才被發現，因此又被稱為晨勃。

晨勃對男性而言是有益的，不但可幫助組織修復及提升性功能，也代表生殖器官正常、荷爾蒙及神經調節良好。

  • 晨勃原因

  • 睾固酮的濃度變化

  • 膀胱太脹

  • 摩擦

更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖） 更年期自我檢測量表，男性逾三項恐睾固酮低下（am730製圖）

晨勃消失代表甚麼？

不過隨著年齡增長，或當身體健康出現問題時，晨勃可能會消失！

  1. 年齡：晨勃次數在2030歲其間最頻繁，並在30歲後開始逐漸減少

  2. 荷爾蒙：睾固酮是造成勃起的主要原因之一，男性在年齡增長後，睾固酮會愈來愈少，亦因此導致晨勃減少甚至消失

  3. 生活習慣：晚間的勃起發生在特定的睡眠周期，但如睡眠質素差，或失眠也會影響晨勃；另外，飲酒、食煙等習慣會導致血管硬化，亦同樣會導致晨勃減少甚至消失

  4. 慢性疾病：患有心血管疾病，或三高等與血管健康相關的疾病都會引起血管狹窄、硬化等問題，令陰莖末梢組織較難充血，影響勃起功能

  5. 心理因素：壓力、焦慮等

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