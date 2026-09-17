晨勃消失｜男性注意 晨勃唔單止影響性能力 亦可能代表荷爾蒙或心血管出現問題！

晨勃是男性在青春期後所出現的正常生理現象，是在睡眠期間發生的自發性勃起，不過此勃不同彼勃，晨勃與性慾無關，反與男性荷爾蒙、心血管健康等相關。

晨勃是甚麼？

根據台灣顧家醫療的資料，男性在夜間睡眠周期時會出現勃起現象，一般健康男性會出現3至5次，每次會持續10至25分鐘，由於早上起床後才被發現，因此又被稱為晨勃。

晨勃對男性而言是有益的，不但可幫助組織修復及提升性功能，也代表生殖器官正常、荷爾蒙及神經調節良好。