腰痛原因｜治療後仍未見好轉？研究揭或非脊椎問題 而是腸道菌群失調

不少人都有腰痛或下背痛的問題，就算做了很多檢查及治療都未有改善，而今年一項最新的研究發現，原來問題不在脊椎，而是在腸道中！

腰痛原因｜ 壞菌太多致身體發炎 徐子恆指出，在菌群結構上，患者與健康組出現了顯著的差異，其中有害或促發炎菌株增加，包括變形菌門及脫硫桿菌門；另外，益菌副擬桿菌則大幅度耗損，而這種益菌的減少與疼痛高度相關。 總括而言，就是導致炎症的壞菌增加，但好菌變少，令身體進入一個低度慢性發炎狀態。

腰痛原因｜菌群失調關條腰咩事？ 但為甚麼腸道內的菌群失調會導致腰痛或下背痛呢？研究人員指出，這與「腸道—椎間盤軸」有關，由於益菌減少、致病菌增加時，腸壁通透性會增加，導致腸道屏障受損，加上細菌代謝物與內毒素進入血液，引發全身性慢性發炎，及發炎因子擴散至椎間盤周邊，促使傷害感受纖維浸潤，導致痛覺敏感化與慢性疼痛。 徐子恆提醒，如出現頻繁的腰背痛問題，並在檢查上找不到原因，治療也一直未見效，就可考慮更整體的治療策略，包括新型生物標記或多元治療途徑。