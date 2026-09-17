護膚｜護膚品搽極都冇用兼爆瘡？營養師揭10大養膚食物食出水潤彈性肌膚 愈食愈靚

飲食就是最大的保養工具？有營養師指出，很多人每天都會勤力使用各種護膚產品，甚至不惜價格高昂也會購買保養品。但同時，即使再勤力或再花費再多，也不一定能夠穩定肌膚狀況，經常會出現暗瘡、皮膚乾燥或皮膚失去彈性等等的困擾。營養師指出，有10種食物的營養素有助保養皮膚，為皮膚提供穩定且持續的營養支持。

護膚｜護膚品搽極都爆瘡又乾又冇彈性

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人願意花費高額預算購買保養品，卻忽略了皮膚其實是身體最大的器官。皮膚的狀態與日常飲食密切相關。若長期熬夜、水分攝取不足、頻繁吃外賣、蔬果攝取過少，即使塗抹再昂貴的保養品，效果也可能有限。

護膚｜營養師揭10大養膚食物愈食愈靚

如果想讓皮膚看起來更穩定、更有光澤，可以先從日常飲食著手調整。以下10種常見食材，也具備不同的養膚營養素：