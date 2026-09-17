護膚｜護膚品搽極都冇用兼爆瘡？營養師揭10大養膚食物食出水潤彈性肌膚 愈食愈靚

飲食就是最大的保養工具？有營養師指出，很多人每天都會勤力使用各種護膚產品，甚至不惜價格高昂也會購買保養品。但同時，即使再勤力或再花費再多，也不一定能夠穩定肌膚狀況，經常會出現暗瘡、皮膚乾燥或皮膚失去彈性等等的困擾。營養師指出，有10種食物的營養素有助保養皮膚，為皮膚提供穩定且持續的營養支持。
護膚｜護膚品搽極都爆瘡又乾又冇彈性
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人願意花費高額預算購買保養品，卻忽略了皮膚其實是身體最大的器官。皮膚的狀態與日常飲食密切相關。若長期熬夜、水分攝取不足、頻繁吃外賣、蔬果攝取過少，即使塗抹再昂貴的保養品，效果也可能有限。
護膚｜營養師揭10大養膚食物愈食愈靚
如果想讓皮膚看起來更穩定、更有光澤，可以先從日常飲食著手調整。以下10種常見食材，也具備不同的養膚營養素：
牛油果：富含優質油脂，有助於皮膚鎖水。
三文魚：Omega-3脂肪酸有助降低發炎反應。
藍莓：富含花青素，抗氧化能力佳。
西蘭花：維他命C有助於膠原蛋白生成。
蘋果：果膠有助維持腸道健康。
椰菜：植化素有助於身體代謝。
綠茶：茶多酚具抗氧化作用。
檸檬：維他命C有助皮膚修復。
杏仁：維他命E有助對抗自由基。
番茄：茄紅素是良好的抗氧化營養素。
營養師高敏敏提醒，真正的保養肌膚公式是，均衡飲食、足夠水分、規律作息和適度運動。與其依賴單一保養品或保健食品，不如從每日三餐的選擇開始調整，為皮膚提供穩定且持續的營養支持。
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