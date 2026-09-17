心肌梗塞｜50歲前心肌梗塞？無心臟病史都會心臟病發？醫生揭5大症狀要求醫 唔好等自己好！

心肌梗塞不只是老人病？49歲台灣藝人陳建州(黑人)於前日(15日)下午觀看球賽時，突然感到身體劇烈不適，在工作人員陪同下緊急送往台大醫院。經醫師診斷為急性心肌梗塞，其中一條冠狀動脈堵塞高達90%，情況一度危急，並隨即進行緊急手術，順利為其植入一枚心臟支架。黑人平時並無心臟病史，突發病情讓親友大受驚嚇。有醫生指出，年輕並不代表血管也年輕，50歲前也可能會出現心肌梗塞，他指出有6大年輕人最易忽略的致命危險因子。

心肌梗塞｜50歲前心肌梗塞？無心臟病史都會心臟病發？

重症科醫生黃軒醫生在其facebook專頁上分享一宗案例指出，一名45歲年輕健身出現胸口痛及冒冷汗症狀而在急症室求醫，他以為自己只是胃酸倒流，但電圖顯示其冠狀動脈已經堵住。黃醫生強調，最危險的情況是患者根本不知自己會生病，更誤以為心肌梗塞是老人病。

心肌梗塞｜6大年輕人最易忽略的致命危險因子

一般心肌梗塞是供應心臟的冠狀動脈突然被血栓堵住，使心肌缺血、壞死。很多年輕患者並非毫無警號，而是危險因子早已默默累積。他指出年輕型心肌梗塞的常見危險因子：