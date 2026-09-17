心肌梗塞｜50歲前心肌梗塞？無心臟病史都會心臟病發？醫生揭5大症狀要求醫 唔好等自己好！

心肌梗塞不只是老人病？49歲台灣藝人陳建州(黑人)於前日(15日)下午觀看球賽時，突然感到身體劇烈不適，在工作人員陪同下緊急送往台大醫院。經醫師診斷為急性心肌梗塞，其中一條冠狀動脈堵塞高達90%，情況一度危急，並隨即進行緊急手術，順利為其植入一枚心臟支架。黑人平時並無心臟病史，突發病情讓親友大受驚嚇。有醫生指出，年輕並不代表血管也年輕，50歲前也可能會出現心肌梗塞，他指出有6大年輕人最易忽略的致命危險因子。
心肌梗塞｜50歲前心肌梗塞？無心臟病史都會心臟病發？
重症科醫生黃軒醫生在其facebook專頁上分享一宗案例指出，一名45歲年輕健身出現胸口痛及冒冷汗症狀而在急症室求醫，他以為自己只是胃酸倒流，但電圖顯示其冠狀動脈已經堵住。黃醫生強調，最危險的情況是患者根本不知自己會生病，更誤以為心肌梗塞是老人病。
心肌梗塞｜6大年輕人最易忽略的致命危險因子
一般心肌梗塞是供應心臟的冠狀動脈突然被血栓堵住，使心肌缺血、壞死。很多年輕患者並非毫無警號，而是危險因子早已默默累積。他指出年輕型心肌梗塞的常見危險因子：
1. 吸煙
吸煙會損害血管內皮、促使血小板凝集，也可能引發冠狀動脈痙攣。香煙是年輕型心肌梗塞最關鍵、也是最能改變的風險因子之一。電子煙也並非安全替代品，但目前不能僅憑觀察性研究斷定它會直接造成心肌梗塞。
2. 三高提早報到
高血壓、糖尿病、高LDL膽固醇、肥胖及脂肪肝，可能自二、三十歲起便開始損害血管，且通常無明顯症狀。YOUNG-MI研究指出，在50歲前發生首次第一型心肌梗塞者，83%至少具備高血壓、糖尿病、血脂異常或吸煙其中一項危險因子。
3. 血管從小就在累積膽固醇
若LDL濃度極高，或父親、兄弟於55歲前，母親、姊妹於65歲前曾發生心肌梗塞，應留意家族性高膽固醇血症。這不僅是「吃得太油」的問題，而可能是遺傳導致血管提早老化。
4. 熬夜、壓力與久坐
長期睡眠不足、心理壓力及久坐，通常不是心肌梗塞的唯一成因，卻可能經由交感神經活化、血壓上升、胰島素阻抗、體重增加及發炎反應，並伴隨吸煙、不健康飲食或缺乏運動等行為，使原有的心血管危險因子進一步堆疊。即熬夜、壓力與久坐不一定會直接引發心肌梗塞，卻可能悄然將血壓、血糖、體重及發炎風險一併推高，使原本已受傷的血管更快惡化。這並非單一事件所致，而是年輕人長期生活壞習慣累積的後果。
5. 毒品及刺激物
古柯鹼、安非他命等可能導致心跳及血壓急遽上升，引發血管劇烈痙攣或血栓，年輕人也可能因此突發心肌梗塞。
6. 不是每一次都是膽固醇斑塊
年輕人也可能因冠狀動脈痙攣、血栓、先天異常或自發性冠狀動脈剝離(SCAD)而罹病。SCAD尤其是年輕及中年女性、懷孕期或產後心肌梗塞的重要成因之一。
心肌梗塞｜5大症狀唔好等自己好！
黃醫生指，若胸口出現壓迫、緊縮或沉重感，持續數分鐘仍未緩解，或反覆發作，並伴隨以下症狀，應立即求救：
冒冷汗
噁心
呼吸困難
疼痛延伸到手臂、肩膀、下巴或背部
突然虛弱、頭暈或快昏倒
不要自行開車，也不要等待症狀自行消失，應立即撥打緊急電話。
許多年輕人自認健康檢查時數字尚未有紅字、體力好、能熬夜，便將胸口偶爾的悶脹視為單純的胃食道逆流或肌肉拉傷。然而，動脈壁內皮的慢性發炎、低密度膽固醇的斑塊沉積，往往在無聲無息中將血管彈性消耗殆盡。