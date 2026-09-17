瞓得差唔止精神差 研究指持續睡眠欠佳 令內臟脂肪暴增

以為睡眠不足只會令人是精神差、容易疲倦？原來瞓得差也可能改變食慾、增加能量攝取及影響身體脂肪分布。有研究發現，連續14日睡眠不足後，內臟脂肪面積增加大約10%，即使恢復每日睡夠9小時，內臟脂肪仍持續增加，提示公維持規律且充足睡眠的重要。
腹部脂肪面積增9%
該項刊載在《Journal of the American College of Cardiology》的研究，招募12名年齡介乎19至39歲的健康非肥胖成人參與。他們分別被安排每晚有9小時的正常睡眠，以及每晚4小時的限制睡眠限制，並利用電腦掃描追蹤脂肪分布變化。
結果顯示，比起正常睡眠的人，連續14天睡眠不足的人，體重增加差異約0.5公斤，腹部總脂肪面積則增加約9%，內臟脂肪面積更增加約11%。研究最後安排睡眠不足組進行3日的恢復睡眠，即每晚睡足9小時，成功令能量攝取及體重逐漸恢復至接近正常，惟內臟脂肪仍持續增加。
不知不覺攝取更多熱量
專家指出，長期睡眠不足後即使恢復正常睡眠，能夠改善疲勞、降低食慾，但短時間內則未必能逆轉已經形成的內臟脂肪堆積，並解釋睡眠不足可能影響大腦掌管獎勵和食慾控制的區域，促使人更容易被高油、高糖及高熱量食物吸引，不知不覺攝取更多熱量，導致腹部容易累積脂肪。
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