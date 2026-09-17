想用乳酪改善腸道健康？醫生：留意4方面 1原因建議「飯後食」更好

炎熱天氣打開冷冰冰的乳酪，除了可用來解暑外，由於其中含有益生菌成分，也有人希望能用乳酪作為維持腸道健康的輔助。秀傳醫療體系中部院區院長黃士維醫生提醒，如果吃乳酪的目的是想要幫助護腸胃，需留意益生菌的菌種、活菌數及有無額外添加物，乳酪的保存方式也有須注意之處，飯前吃或飯後吃也可能影響乳酪對腸道的作用，他也進一步為大家列出食用乳酪時可留意的4面向。

1. 乳酪勿只看「有無益生菌」 醫教認識常見菌種 黃士維院長表示，乳酪製作時多數需使用乳酸鏈球菌及保加利亞乳桿菌，兩者是發酵乳酪的基本菌種，但這些菌種在抵達腸道時未必還存活。若希望助益腸道健康，可進一步留意乳酪包裝上的成分標示，確認是否額外添加功能性益生菌，例如嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)、比菲德氏菌(Bifidobacterium)等。 2. 活菌數也要看 醫解釋常見包裝標示 除了菌種之外，也要注意乳酪所標示的活菌數。黃士維院長指出，一般來說，乳酪中的活菌數建議至少達到每公克100萬CFU(菌落形成單位)以上，才與腸道健康相關效益有關。如果僅標示「含益生菌」，卻沒有進一步標示活菌數，則較難判斷實際效益。此外，若包裝標示「活菌數保證至有效期限」，代表廠商承諾在保存期限前，產品中的菌數仍符合標示標準。

3. 成分單純者相對較好 留意這些添加物 黃士維院長也提醒，可留意乳酪的成分，理想上一杯乳酪其實只需單純的成分，也就是生乳或鮮乳加上菌種即可，部分市售產品可能會額外添加其他成分。其中，糖分是需要特別注意的項目。有些乳酪為了增加口感，可能添加大量的砂糖或果糖，如果想要自行控制甜度，建議選擇無糖或原味乳酪。 另外，有些乳酪可能為了增加濃稠口感而加入修飾澱粉。黃士維院長指出，這類乳酪的乳蛋白含量相對較低，至於香料、人工色素等添加物，則可能成為腸道菌相的負擔，選購時應多加留意。

4. 高溫可能影響活菌 保存、食用方式別忽略 黃士維院長提醒，益生菌屬於活菌，乳酪的保存方式也會影響其中的菌種存活，務必全程冷藏保存，避免在室溫下放置超過2小時；開封後則盡量在2至3天內食用完畢，避免乳酪遭到其他雜菌污染。 由於高溫會殺死活菌，因此也不建議把乳酪加熱再食用。黃士維院長也指出，空腹時胃酸濃度較高，此時食用乳酪可能影響益生菌存活率，如果吃乳酪的目的是輔助腸道健康，建議在飯後30分鐘左右食用，也有助其中的益生菌發揮作用。