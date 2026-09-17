不須忍！ 更年期潮熱 改善方法多

傳統醫學上對於更年期的定義，是女性持續停經12個月後便正式進入更年期。急症科專科醫生岑健指出，這概念到今天已略為調整，「因為更年期整件事是卵巢的衰老、退化，令它分泌出來的女性荷爾蒙(雌激素)減少，但並不是直線下降，而是忽上忽下，這情況可由三十多歲已開始，稱為『更年前期』。」 岑健表示，更年前期雌激素忽上忽下，隨之而來是一堆徵狀，「因為身體的每一個細胞和器官，包括腦、血管、心臟、骨骼、肌肉、腸道及腺粒體，遍布雌激素接收器，當卵巢逐步停止運作，雌激素跌至很低，對全身都會有影響。例如加快骨質流失、膽固醇和血壓上升、記憶力轉差、生理時鐘混亂，甚至影響心臟健康。」

取決於代謝健康 而更常見是潮熱出汗，「當雌激素跌至較低時，腦內自主神經系統包括負責控制體溫的『下丘腦』會開始出問題，令女性出現無法控制的潮熱和出汗。」至於是否每個女性都必定會有潮熱出汗，岑健指其中一個關鍵是女性本身的代謝健康，「如有糖尿病、高血壓等，一般較容易有嚴重的潮熱出汗問題。相反，生活較健康，有恆常運動，沒有三高的女性，這方面問題會較小。建議女性要從年輕開始保持身心健康，雖然並不容易。」

14%人無奈離職 岑健分享以下個案：一名50歲左右的職業女性，為公司高層，有一天與客戶開會做簡介時，忽然面紅且全身出汗濕透，令她十分尷尬。客戶以為她準備不足，根本沒有自信，但她明白自己對於這類會議駕輕就熟，只是在那刻無法控制潮熱和出汗。如是者試過數次這種場面，她無法再在公司做下去，黯然離職。 「其實潮熱出汗不但影響工作，很多女性會半夜出汗全身濕透，要起床換衫甚至沖身，跟著不易再入睡。而睡眠不好會影響記憶及翌日的精神，情緒自然更『忟』。」岑健說，「外國職場女性調查顯示，高達四成女性在更年期期間明顯感到工作表現下滑，另有研究顯示更有14%的女性因此無奈離職。」

幫助控制體溫 在舊觀念中，不少女性覺得更年前期的問題無法避免，「忍下就冇事」，岑健強調其實是毋須強忍的，「例如荷爾蒙補充治療，已使用多年，是最直接可處理這問題的方法，但並非每個女性都適合，例如乳癌康復者必須先和腫瘤科醫生詳細商討，衡量會否增加復發風險，才決定是否接受荷爾蒙補充治療。」 幸好，近年藥物選擇較多，包括非荷爾蒙藥物。例如本港去年引入的NK-3受體抑制劑，原理是透過控制腦內腺體降低體溫，幫助退熱。它屬於口服藥物，每天一次，主要用於中度至嚴重的潮熱個案，臨床顯示對藥物反應較好的患者可於服食後一星期見效，大大降低潮熱的次數及嚴重程度。服食初期可能出現輕微肚瀉、頭痛、氣促等副作用，一般並不嚴重。另一潛在副作用是有可能令肝酵素上升，故服藥前必須先接受肝功能評估。個別病人適合接受哪種療法，建議詳細諮詢醫生。