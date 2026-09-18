長期食隔夜餸會致癌？5類危險食物 保存不當易引發食安危機

雪櫃可以保鮮食物，但它也不是萬能，東西放太久還是會變壞。內地媒體近日便分享一名52歲男子，因為工作太忙而經常食隔夜餸，最後因為胃痛幾乎暈倒家中，就醫後被確診患上胃癌。

為節省時間 該名男子是家中的主要經濟支柱，平日經常加班至深夜，為節省時間，他每次都會在周末買入大量食材，然後放入雪櫃保存，作為一星期的食糧。到前段日子，他經常感到胃部不適，以為只是胃病復發，直至胃痛到差點暈倒，才被家人送院發現患病。

5類食物要注意 專家指出，雪櫃雖然可以延長食物的保存時間，但存放太久或保存方式不當，仍可能變質，5類食物尤其需要特別注意： 綠葉蔬菜：菠菜、小白菜、生菜等綠葉蔬菜含有硝酸鹽，長時間保存可致硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，尤其是已經烹煮過的綠葉蔬菜，長時間冷藏會影響品質，所以最好即煮即吃。

反覆解凍的肉類：肉類反覆解凍又重新冷藏，溫度變化可能增加細菌繁殖的機會，也容易造成肉質下降。肉類買回家後可以先依照每餐食用分量分裝，再放進凍櫃保存，避免反覆解凍及雪藏。

剩飯剩菜：吃剩的餸菜即使放進冰箱，也不代表完全不會變質，特別是肉類、豆製品等蛋白質含量較高的食物，更需要注意保存時間和溫度。若食物出現異味、變色或其他異常情況，就不要勉強自己吃下去。 奶製品：牛奶、乳酪及芝士等奶製品，含有豐富的蛋白質與脂肪，開封後若保存不當或放置過久，都可能出現變質問題。 醃製食品：鹹魚、臘肉、泡菜等醃製食品，在製作過程中通常會使用較多鹽分，甚至可能含有亞硝酸鹽等成分，在特定條件下有機會產生可致癌的亞硝胺。