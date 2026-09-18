34歲男重訓後偏頭痛 竟是頸動脈撕裂引「急性腦中風」

運動後若出現異常頭痛，千萬別掉以輕心！一名34歲王先生，平時有偏頭痛，近兩個月開始重量訓練，沒想到一次重訓期間，突然出現左側頭痛合併頸部疼痛；2天後卻突然講不出話、右側手腳無力，緊急送醫。台中市立老人復健綜合醫院神經內科黃銘續醫生提醒，年輕人突發中風不一定有高血壓、糖尿病等傳統危險因子，若運動後出現不同以往的頭痛、頸痛，更應提高警覺。

中風症狀一度緩解 檢查仍見頸動脈阻塞 黃銘續醫生表示，王先生到院急診時，急性中風症狀在抵達後，幾乎完全緩解，但檢查發現，他左側內頸動脈已阻塞，造成左側大腦血流灌注明顯下降，因此住進加護病房觀察，接受抗血栓藥物及支援性治療。但隔日再次出現右側無力及語言困難，神經功能缺損程度達24分，因此醫療團隊再次啟動急性中風處置。

頸動脈撕裂合併栓塞 年輕患者應留意血管撕裂 中醫大市立醫院神經內科姜信匡醫生指出，後續檢查確認王先生為頸動脈撕裂合併中大腦動脈栓塞。血栓除了造成頸動脈阻塞，也進一步向上栓塞至中大腦動脈；進行血管內機械取栓時，導管一度反覆進入頸動脈撕裂形成「假腔」，增加處置難度。團隊經血管攝影，確認真正血管通道後，將導管送至遠端阻塞處取出血栓，並因頸動脈撕裂可能持續影響血流而置放支架。 所幸王先生在術後2天內已可行動、說話，磁力共振顯示頸動脈血流重建穩定，但仍有小範圍梗塞，目前已出院，持續接受抗栓治療及追蹤。黃銘續醫生表示，年輕型中風除了心臟疾病、凝血異常、自體免疫疾病等因素，也可能與頸動脈或椎動脈撕裂有關，而該個案目前未發現其他明顯致病因素。

單側無力、說話不清別等待 中風症狀短暫消失仍要就醫 黃銘續醫生提醒，若突然出現單側手腳無力、臉歪嘴斜、說話不清或表達困難，應立即就醫，即使症狀短暫消失也不能掉以輕心；若運動後出現異常或不同於以往的頭痛、頸部疼痛，也應盡早尋求醫療評估。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】