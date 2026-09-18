一兩晚瞓得唔好就係失眠？醫生指要「3個條件」先符合臨床診斷

「很多人以為睡覺只是休息，其實你沒有意識的時候，大腦一直在忙。」恩主公醫院睡眠中心主任李君右醫生表示，睡眠期間大腦會鞏固記憶、調節情緒、維持代謝，並協助清除白天累積的代謝廢物。睡眠品質好不好，牽動的是白天的專注力、情緒，乃至長期的心血管與腦部健康。

晝夜節律與睡眠驅力 兩套系統影響睡意 李君右主任說明，人體睡眠主要由兩套機制調控：一是「晝夜節律」，也就是生理時鐘，其中光線是最重要的影響因素，運動與進食時間也會左右它；二是「睡眠驅力」，清醒愈久，腦中累積愈多讓人想睡的物質。 大家熟悉的咖啡因，就是一種「腺苷受體拮抗劑」，把讓你想睡的訊號擋住，所以喝咖啡會覺得比較清醒。因此，含咖啡因飲品建議在下午一、兩點前飲用，以免代謝不及、干擾夜間入睡。 偶爾一兩晚睡不好別太擔心 失眠還要符合這些條件

李君右主任說明，臨床上的失眠診斷，除了入睡困難、睡眠中斷或清晨過早醒，還須符合「每周至少3個晚上」、「持續至少3個月」，並造成白天生活、工作或情緒的困擾。他提醒，失眠原因中有相當比例與焦慮、抑鬱等精神情緒問題有關，其餘則與體質遺傳、過度警覺、壓力生活事件等相關，找出背後原因比單純處理症狀更重要。 失眠第一線治療不一定是吃藥 認知行為治療也是選擇 「睡眠障礙的第一線治療，其實不是安眠藥。」李君右主任指出，國際治療指引優先建議「失眠認知行為治療」，由受過訓練的心理師帶領，透過睡前放鬆、調整對失眠的認知，以及「先顧品質、再增加睡眠時間」等方法改善睡眠。這種治療效果與安眠藥相當，又沒有藥物方面的疑慮，安全且療效不錯。

至於安眠藥多屬症狀治療，部分藥物可能產生習慣性或依賴性，停藥時建議採漸進方式，以降低反彈性失眠。

打呼、白天嗜睡、夜尿多 當心睡眠窒息症 除了失眠，另一個更需重視的是「阻塞型睡眠窒息症」。李君右主任提醒，若睡覺時鼾聲大、被旁人發現呼吸暫停、夜間頻尿，或白天嗜睡、注意力不集中、起床頭痛，都可能是警號。高風險族群包括男性、體重過重、脖子較粗、中老年人與更年期後女性。他特別強調，長期夜間缺氧會增加腦中風、心肌梗塞、心律不整風險，白天嗜睡也可能造成交通意外。 想要睡得更好 日常 5 個習慣可以開始調整 怎麼睡得好？李君右主任提供幾個可立即實踐的做法：

善用光線與運動：早上曬太陽、白天規律運動有助穩定生理時鐘；他也提到「起床時間規律，往往比幾點上床更重要」。 午睡有節制：晚上睡得好可不必午睡；若要午睡，建議30至40分鐘內、下午兩點前結束。 睡前放鬆、遠離手機：睡前半小時到一小時做點放鬆的事(聽音樂、泡腳、寫感恩日記、4-7-8呼吸法)，避免手機、平板等藍光。 打造好眠環境：臥室保持暗、靜、涼；床盡量只用於睡覺與放鬆，不在床上看電視、滑手機。 睡不著就離開床：愈躺愈清醒時，起身到客廳開小燈看點無聊的書，有睡意再回床；周末補眠不超過1至2小時，避免打亂生理時鐘。