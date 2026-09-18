返學=生病高峰！交叉感染咳唔停 1招解決咳喘 鱷魚止咳護肺！

9月是莘莘學子重返校園的季節，亦往往是病菌傳播的高峰時期；尤其幼兒衛生意識比較薄弱，較容易交叉感染，如果小朋友一不小心「中招」，肺部變弱、咳喘不斷更是手尾長。預防固然重要，但若果生病，又有甚麽方法可以改善病後咳喘問題，重拾肺部健康？下文便整合了解決肺弱、久咳不癒的方法及增強免疫力的方法，家長必收藏！ 傷風感冒？中招？兩者成度大不同！ 小朋友抵抗力較弱，感冒傷風十分常見，但因病徵跟「中招」相似，家長難以第一時間分辨。雖然兩者皆會出現呼吸道問題，例如喉痛、咳嗽、流鼻水及鼻塞等，但中招後較容易出現肌肉酸痛、食欲不振等，更有機會出現嘔吐跟泄瀉。今年年初更開始出現「蟬」變種病，雖然症狀較爲輕微，但卻因如此常被誤認為一般感冒而延遲就趁，更容易出現其他嚴重併發症。小童及青少年長期處於人流密集的校園，同樣屬於高危一族。

鱷肺補解決久咳、敏感咳喘 同時增加免疫力 即使病癒，本來肺部及氣管就比較弱的小朋友往往難以解決咳嗽問題。不過家長們也不必太過擔心，「正品鱷肺補」有效快速止咳，舒緩敏感咳喘，更有效增強上呼吸道免疫力，3步到位，絕對是各位父母的「神隊友」！ 以鱷補肺 科研實證有效止咳 正品鱷肺補沿用民間傳統，以鱷補肺——用鱷魚肉改善各種咳喘狀況。雖說是民間流傳的方法，但其實正品鱷肺補已經過本港大學科研實證，成分具有如「抗組織胺」的功效，有效抑制肥大細胞放鬆氣管，可紓緩呼吸道過敏反應，更能改善中招及病癒後遺的久咳、敏感咳等。

其實鱷魚之所以有「止咳」的作用，是因爲含有多種Omega脂肪酸，有助維護細胞膜的完整性，可以保護呼吸道黏膜免受環境刺激；加上鱷魚含有豐富膠原蛋白，有助增強氣管彈性，對抗致敏原刺激，對改善咳喘症狀、肺部健康有大大幫助。 鱷魚多醣+特別成分 增強上呼吸道免疫 除了鱷魚，正品鱷肺補亦添加了優質蟲草CS-4、槲皮素及鳳梨酵素，有效化痰、補肺益氣，並調節免疫，減少上呼吸道感染及生病。 鳳梨酵素和槲皮素有助分解痰液的蛋白質，從而溶解黏液，使痰液排出，特別適合痰多、喉嚨卡痰等徵狀。而蟲草CS-4含有多種活性多醣及腺苷，再加上鱷魚多醣，更有效調節免疫，並在上呼吸道形成保護膜，隔絕細菌、致敏原，對抗咳嗽。

100%澳洲灣鱷 成分天然無藥性 不少市民或會親自選購鱷魚肉烹調。雖說現時購買鱷魚肉也比以往方便，但坊間質素參差，甚至常有以蛇肉或巨蜥肉冒充的情況。為確保品質，「正品鱷肺補」嚴選受當地政府嚴格監管的100%澳洲限產 Darwin灣鱷，鱷魚生長於無污染水質。加上成分天然無藥性，且於紐西蘭製造，安全可靠，即使是6個月起的嬰幼兒或長者均可放心服用，同時省卻繁複的烹煮過程。 日常維持免疫力小秘訣 想減少孩童生病次數，日常也不妨試試一下幾個方法，有助增強免疫力，預防患病。

1. 定期足浴 中醫角度認爲雙腳集結多條經絡，不時以40°C 左右的溫水泡腳 15–20 分鐘，能促進下肢血液循環、溫通經絡。以可加入不同草本泡腳包，有助增強免疫。 2. 冷熱水交替洗澡 洗澡時交替使用熱水（約 3 分鐘）與冷水（約 1 分鐘），重複 3–5 次。這種溫差刺激能加速血管收縮與舒張，刺激血液循環並激活神經系統，增強免疫。 3. 接地氣 自然療法理論認為，赤腳在草地、沙灘或泥土地上行走 20–30 分鐘，讓皮膚直接接觸大地，可吸收地表的自由因子，幫助中和體內的自由基，抵抗疾病。

正品鱷肺補改善各類咳嗽 守護上呼吸道健康 • 病後久咳 • 紓緩氣喘氣促 • 順暢呼吸 • 強韌氣管 • 補益肺氣 • 減輕鼻敏症狀

正品鱷肺補（45粒） 售價：$399/盒 銷售點：全線萬寧門市及網店、正品網店 產品詳情： link