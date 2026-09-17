王鶴棣被傳增大陰莖失敗後栓塞發黑 一文睇清陰莖增大手術種類+風險

內地演員王鶴棣近日被傳在上海進行陰莖增大手術失敗，導致栓塞、變黑甚至陽痿，王鶴棣工作室已就此發出嚴正聲明，強調謠言屬造謠侵權行為。其實陰莖手術可分為增長及增粗，而血管栓塞、組織壞死、永久性陽痿及外觀畸形等都是手術後可能造成的風險。
根據台灣好幸福泌尿科的資料，陰莖增大手術主要分為兩方面，包括增長及增粗。
王鶴棣手術｜增長陰莖手術
釋放陰莖懸韌帶：陰莖懸韌帶位於陰莖、恥骨之間，是陰莖勃起的關鍵因素，可以支撐勃起的陰莖，平常則將部分陰莖拉住，藏在身體裡。而將韌帶切開可延長陰莖的長度，但就可能影響勃起時的角度，及可能在術後出現性功能障礙。
固定陰莖筋膜：此方法適合包埋式陰莖，即陰莖上有太多皮包覆陰莖，下腹部、恥骨前的脂肪過多，所以陰莖被埋沒，看起來非常短小。此方法會將多餘的脂肪抽除，或是將陰莖根部下方的筋膜層往下釘，從而露出較完整的陰莖。
V – Y皮瓣重建：在恥骨附近切出一個V字傷口，將陰莖海綿體、恥骨分離開來，再將兩側組織、皮膚重新縫合，術後便會形成一個 Y 字傷口。這種手術一般會再搭配其他陰莖手術共同治療。
滑動延伸術：將包皮剝離、將陰莖白膜 T 字切開，植入合成物後縫合，手術完成即可達到鼓脹硬挺的效果。惟此手術難度較高，容易出現性功能障礙的情況。
王鶴棣手術｜增粗陰莖手術
包皮折疊手術：將包皮割開，再透過雷射將表皮細胞去除，隨後將剩餘的皮膚折疊至包皮下方並完成縫合，就可以讓陰莖增粗。
自體脂肪移植：抽出身體較肥胖部位的脂肪，並注入陰莖達到增大效果。
玻尿酸填充：將液體的人工填充物，注射到龜頭或陰莖中，屬較常見的陰莖增大手術方式之一。
異體真皮包裹：異體真皮包括片狀、粉末狀2種，片狀包裹的做法是植入異體真皮片，並用縫線將真皮固定在海綿體上，以此增加陰莖粗度；而粉末狀的異體真皮則會注射到龜頭內，不僅能讓龜頭變大、變粗，還有保護龜頭的作用，幫助降低敏感度，進而達成持久效用。