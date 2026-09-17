王鶴棣被傳增大陰莖失敗後栓塞發黑 一文睇清陰莖增大手術種類+風險

內地演員王鶴棣近日被傳在上海進行陰莖增大手術失敗，導致栓塞、變黑甚至陽痿，王鶴棣工作室已就此發出嚴正聲明，強調謠言屬造謠侵權行為。其實陰莖手術可分為增長及增粗，而血管栓塞、組織壞死、永久性陽痿及外觀畸形等都是手術後可能造成的風險。

根據台灣好幸福泌尿科的資料，陰莖增大手術主要分為兩方面，包括增長及增粗。

王鶴棣手術｜ 增長陰莖手術

釋放陰莖懸韌帶：陰莖懸韌帶位於陰莖、恥骨之間，是陰莖勃起的關鍵因素，可以支撐勃起的陰莖，平常則將部分陰莖拉住，藏在身體裡。而將韌帶切開可延長陰莖的長度，但就可能影響勃起時的角度，及可能在術後出現性功能障礙。

固定陰莖筋膜：此方法適合包埋式陰莖，即陰莖上有太多皮包覆陰莖，下腹部、恥骨前的脂肪過多，所以陰莖被埋沒，看起來非常短小。此方法會將多餘的脂肪抽除，或是將陰莖根部下方的筋膜層往下釘，從而露出較完整的陰莖。