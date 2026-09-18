香水｜辦公室噴香水精油 恐誘發偏頭痛哮喘 醫生揭9類高危人士隱藏風險

香水｜辦公室噴香水精油 恐誘發偏頭痛氣喘 醫生揭9類高危人士隱藏風險

香氣是吸引人還是會影響人？有醫生指出，香氣在公共空間中有可能會影響到其他人造成不適，若在室內空間如車廂或辦公室等的地方，旁人傳出濃烈的香水精油味道，有可能會誘發偏頭痛，甚至哮喘發作。醫生指出，這種香氣有可能會對9種人造成威脅。

香水｜室內聞到太重香水精油味 恐誘發偏頭痛哮喘 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人都有在大眾運輸工具、辦公室或電梯內，遇到有人拿出精油或香氛油，對著自己大量塗抹或噴灑的經常。在密閉的公共空間中，這樣的行為並不少見。然而，多數人未必意識到，這些香氣對自己而言或許是療癒，對身旁的某些人卻可能造成明顯不適，甚至誘發疾病發作。 黃醫生解釋指，精油與香氛油的成分差異如下： 精油(Essential Oil) 通常為植物揮發性成分的複雜混合物。

香氛油(Fragrance Oil) 則多為合成配方，或由「精油＋合成香精＋溶劑」組成。 這些香氣來源中，含有揮發性有機化合物(VOCs)及芳香分子，在高濃度或密閉空間中，仍可能對部分族群造成刺激。有些對這些香氣可能是感到療癒，但過濃精油在辦公室、診間、電梯、大眾運輸等公共空間中，就會令人感到頭痛、胸悶、哮喘發作或偏頭痛。

香水｜9類人最高危 在辦公室、診間、電梯、大眾運輸等密閉公共空間中，身旁可能存在以下高風險族群： 1. 哮喘患者 香氣可能誘發支氣管收縮，引起咳嗽、喘鳴、胸悶，甚至哮喘發作。 2. 過敏性鼻炎患者 容易出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛癢等症狀。 3. 慢性肺病患者 如COPD、肺纖維化等，可能因刺激物而加重呼吸不適，嚴重時需至急症室求醫。 4. 偏頭痛患者 嗅覺刺激可誘發偏頭痛，典型發作於暴露後約25分鐘內。其機轉涉及嗅覺刺激會影響到藍斑核活化 ，進而影響三叉神經血管系統活化，並使得神經胜肽的釋放，最終會引發頭痛，並可能伴隨噁心、畏光。

此外，精油中的單萜酮類成分(如pinocamphone、thujone、camphor等)具致痙攣潛力。以牛膝草為例，研究顯示高劑量可誘發癲癇樣放電與抽搐。因此，有癲癇病史或易誘發抽搐者，應避免使用可能致痙攣類精油。 5. 嗅覺敏感者 即使沒有過敏，也可能因氣味而感到頭痛、頭暈、疲倦、無法專心或焦躁。若同一人在不同精油種類、不同時間均出現相同症狀，更支持其為嗅覺敏感或偏頭痛體質。 6. 焦慮症或恐慌症患者 強烈氣味可能增加不適感，部分人會出現心悸、胸悶或恐慌，焦慮亦更加劇。

7. 孕婦 懷孕期間嗅覺常變得更敏銳，較容易因濃烈氣味出現噁心、嘔吐或頭暈。 8. 嬰幼兒 呼吸道及肝臟代謝系統尚未成熟，對揮發性化合物較敏感，不建議長時間暴露於濃郁香氛環境。 9. 高齡者 若合併慢性心肺疾病，可能較容易因刺激性氣味而感到不舒服。 有雙盲隨機研究曾指出，在辦公室暴露於精油擴香排放物，受試者的反應時間縮短，抑制控制與記憶敏感度變差。即代表著，即使在一般辦公環境中，長時間高濃度擴香仍可能影響認知功能，對兒童或呼吸道敏感者更需保守。

香水｜6大使用建議 黃醫生建議，即使自己使用，也需保持通風。他提醒，以「通風良好」與「間歇使用」降低累積劑量，才能兼顧香氣的享受與健康。他建議： 適量使用，並非愈香愈好 保持室內通風良好 避免密閉空間長時間擴香 避免整天持續擴香，尤其是在密閉空間或睡眠期間 每次約30至60分鐘即可 若需持續使用，建議中間休息30至60分鐘，讓室內空氣更新 若在有他人在的辦公室、診間、電梯、大眾運輸等密閉公共空間，應考量他人感受，避免當眾使用精油或香氛油，就如同在密閉空間不大聲喧嘩、不吸煙，這是一種值得提倡的公共禮儀，也是對他人健康的尊重。