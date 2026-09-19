睡眠減肥｜瞓少5個鐘至少肥1kg 肥胖風險激增55%！醫生：每日瞓多「x小時」自然瘦

減肥卡關關鍵可能不是飲食出現問題，而是睡眠習慣。有醫生指出，有研究發現原來常常睡眠不咳5小時的人平均會多胖1公斤以上，而且其肥胖風險激增高達55%。不過，醫生指出，其實只要每天都睡多1個時間，就能輕鬆減重。
睡眠減肥｜瞓少5個鐘至少肥1kg 肥胖風險激增55%！
肥胖症專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，頂級醫學期刊《JAMA》近期發表一篇關於睡眠與肥胖的權威綜述。不少人以為減重只需靠飲食與運動，但事實上，睡眠不足是減重路上最容易被忽略的隱形殺手。大型研究追蹤發現，每天睡眠不足5小時的人，新發肥胖風險大幅增加15%至55%，平均更會多胖1公斤以上。研究亦指出，睡眠時間過短或品質不佳者，更難堅持健康飲食習慣，容易不自覺掉入高熱量飲食的陷阱。
睡眠減肥｜睡眠不足如何引發荷爾蒙失調？
研究揭背後關鍵在於體內兩種控制食慾的荷爾蒙：負責飽足感的「瘦素」與激發飢餓感的「飢餓素」。當睡眠不足時，瘦素快速下降，飢餓素大量分泌。這種變化直接刺激大腦，產生強烈飢餓感，特別偏好高熱量、高糖、高鹽及澱粉類食物。睡眠不足時，並非自制力差，而是荷爾蒙在強迫你吃炸雞和甜品。
另外，蔡醫生指出，臨床實驗發現，在控制熱量情況下，睡飽的人減掉的多是脂肪；睡眠不足者，減掉的脂肪大打折扣，反而流失大量肌肉。靠熬夜節食減重，辛苦減掉的可能大多是肌肉，反而讓基礎代謝率下降，未來更容易反彈。
睡眠減肥｜補眠就能輕鬆減重？
不過，蔡醫生指出，其實補充睡眠時間就能有助減肥。研究發現，習慣睡眠不足的過重者，若每天將睡眠延長約1.2小時，在沒有刻意節食的情況下，每天自然減少約270大卡熱量攝取。光是睡飽，就能少吃進一碗飯的熱量。
他提醒，睡眠與肥胖是雙向影響。肥胖容易引發阻塞性睡眠窒息症，睡覺時呼吸道受壓迫導致反覆缺氧，讓人愈睡愈累，陷入惡性循環。但新型減重藥物與減重手術不僅能幫助減重，也能大幅改善呼吸中止症與夜間缺氧，找回深度睡眠。
此外，又有一項研究長達6年的追蹤發現，每晚睡眠超過9小時(睡9至10小時)的人，反而比睡7至8小時者平均多增重1.58公斤。雖然確切生物機轉尚不完全明確，但學者推測可能是睡眠時間過長，無形中減少白天體能活動與清醒時消耗熱量的時間。因此，睡眠時間適度就好，並非愈長愈健康。