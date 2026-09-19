睡眠減肥｜瞓少5個鐘至少肥1kg 肥胖風險激增55%！醫生：每日瞓多「x小時」自然瘦

減肥卡關關鍵可能不是飲食出現問題，而是睡眠習慣。有醫生指出，有研究發現原來常常睡眠不咳5小時的人平均會多胖1公斤以上，而且其肥胖風險激增高達55%。不過，醫生指出，其實只要每天都睡多1個時間，就能輕鬆減重。

睡眠減肥｜睡眠不足如何引發荷爾蒙失調？

研究揭背後關鍵在於體內兩種控制食慾的荷爾蒙：負責飽足感的「瘦素」與激發飢餓感的「飢餓素」。當睡眠不足時，瘦素快速下降，飢餓素大量分泌。這種變化直接刺激大腦，產生強烈飢餓感，特別偏好高熱量、高糖、高鹽及澱粉類食物。睡眠不足時，並非自制力差，而是荷爾蒙在強迫你吃炸雞和甜品。

另外，蔡醫生指出，臨床實驗發現，在控制熱量情況下，睡飽的人減掉的多是脂肪；睡眠不足者，減掉的脂肪大打折扣，反而流失大量肌肉。靠熬夜節食減重，辛苦減掉的可能大多是肌肉，反而讓基礎代謝率下降，未來更容易反彈。