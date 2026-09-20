下午茶營養｜食完晏忍唔住口狂食零食？或因午餐少3類食物 營養師揭5種下午茶隨便食唔怕肥

戒不掉下午茶零食怎麼辦？有營養師指出，很多人習慣在午餐數小時後就感到肚餓，需要下午茶吃點零食或飲料等。而其實這種情況出現的原因是午餐吃得不完整，若食物配搭中失去了3類食物，就會令人想吃下午茶。不過，這並不代表下午茶不建議進食，她推介5種健康下午茶組合，不怕致肥又飽肚。

若午餐少了其中一、兩樣，下午容易餓，其實並不意外。

適量的飯、麵或地瓜

下午茶營養｜營養師揭5種下午茶隨便食唔怕肥

如果距離晚餐還有3小時以上，可以安排一份小點心。原則是「蛋白質＋水果或小量主食」，例如：

無糖豆漿一瓶＋香蕉一根

無糖乳酪一杯＋水果一小份

茶葉蛋一顆＋小番薯一條

鮮奶一杯＋少量燕麥

毛豆一小包＋無糖茶

下午點心的目的，並非再吃一頓完整正餐，而是避免一路餓到下班，最後失去選擇能力。若晚餐時間超過8點半，這份點心就比較接近「前半段晚餐」，晚上主食再依飢餓程度調整。

下午茶營養｜下午茶5招無負擔揀飲料