下午茶營養｜食完晏忍唔住口狂食零食？或因午餐少3類食物 營養師揭5種下午茶隨便食唔怕肥

戒不掉下午茶零食怎麼辦？有營養師指出，很多人習慣在午餐數小時後就感到肚餓，需要下午茶吃點零食或飲料等。而其實這種情況出現的原因是午餐吃得不完整，若食物配搭中失去了3類食物，就會令人想吃下午茶。不過，這並不代表下午茶不建議進食，她推介5種健康下午茶組合，不怕致肥又飽肚。
下午茶營養｜食完晏忍唔住口狂食零食？
營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，每到下午3至4時，辦公室裡就會開始有人團訂飲料或桌上悄悄也出現餅乾零食。可能有人會疑惑明明吃過午餐，怎麼這麼快又餓了？營養師指出，下午會餓，未必是自制力不足。若中午12點用餐，晚上7點才吃晚餐，中間相隔長達7小時，身體需要補充能量，其實相當正常。更常見的狀況是午餐看似有吃，實際上卻沒有吃完整。例如餐點只有主食，但蛋白質不足、蔬菜與纖維太少，整體份量也不夠。結果下午，飲料、蛋糕、餅乾全都變得難以抗拒。如果想改善問題，她建議先檢視午餐是否吃完整，例如回想今天中午是否包含：
蛋白質約一個掌心大小
蔬菜約兩個拳頭份量
適量的飯、麵或地瓜
若午餐少了其中一、兩樣，下午容易餓，其實並不意外。
下午茶營養｜營養師揭5種下午茶隨便食唔怕肥
如果距離晚餐還有3小時以上，可以安排一份小點心。原則是「蛋白質＋水果或小量主食」，例如：
無糖豆漿一瓶＋香蕉一根
無糖乳酪一杯＋水果一小份
茶葉蛋一顆＋小番薯一條
鮮奶一杯＋少量燕麥
毛豆一小包＋無糖茶
下午點心的目的，並非再吃一頓完整正餐，而是避免一路餓到下班，最後失去選擇能力。若晚餐時間超過8點半，這份點心就比較接近「前半段晚餐」，晚上主食再依飢餓程度調整。
下午茶營養｜下午茶5招無負擔揀飲料
另外，如果辦公室會有同事叫飲料。營養師建議：
飲料和甜點選一樣
先決定分量，不要邊工作邊吃
飲料選小杯、無糖或低糖
不要把珍珠、奶蓋、布甸全部集合
體重管理不是每次都要忍住，而是知道自己正在吃甚麼、吃了多少。
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