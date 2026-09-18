中藥傷腎｜食得多中藥驚傷腎？中醫釋疑：按指示服藥安全性高 多數腎病因亂服中草藥

不少港人習慣看中醫調理身體，但又有說法指「食得多中藥」傷腎，不過台灣有中醫解釋，大部分因中藥引致腎病的原因，都是因自行服食未經中醫處方、來路不明的偏方或藥物，只要按指示服食中藥並不會引起腎臟問題！
中藥傷腎｜腎臟受傷則產生腎病
台灣中醫師蔡運寧指，正常人體有兩個腎臟，位於後腹腔，是代謝體內水分與藥物的重要器官。當代謝後的水分與藥物分解後的終端產物，就會經由腎盞、腎盂與輸尿管排出體外。當腎臟因為各式各樣的原因而受傷時，就會產生腎病，包括急性腎病與慢性腎病兩大類。
中藥傷腎｜藥物過量可產生腎毒性
某些藥物如止痛消炎藥、退燒藥等本身具有腎毒性；而另一類藥物本身雖然沒有腎毒性，但因為劑量調節不當可能會間接產生腎毒性，像過度使用利尿劑、心律不整的藥物與降血壓藥等；而如患者本身對某些藥物出現過敏反應，也會間接產生腎毒性。
蔡運寧指，如長期服用部分止痛藥、抗生素或重金屬，都很有可能會損傷腎臟功能，至於在合理使用下，中藥反而不會對腎臟造成損害。
過去曾有指馬兜鈴酸會增加泌尿道上皮癌的風險，不過自2003年起含馬兜鈴酸的中草藥如木通、防己及木香等，也被完全禁止。
蔡運寧提醒大眾，切勿自行服食來路不明的中草藥，只要建立正確的用藥觀念，按醫生指示服藥，就可將傷腎的風險減到最低。
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