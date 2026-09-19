40歲健身｜維持運動化體態 做呢7個訓練

不少年過40的人士，開始有感運動能力下降，過往打波/踢波做到的動作一去不復返。這些運動能力並非隨年紀自然消失，而是因為停止訓練特定的動作模式所致。以下7個動作旨在為中年人提升力量、爆發力、關節健康與核心穩定度，同時兼顧肌肉量的增長與下背、肩膀的安全。
死蟲式(Weighted Dead Bug)
作用：建立脊椎支撐穩定度，加強核心支撐，是保護下背並執行所有大重量/爆發力訓練的基礎。
平躺於瑜伽墊上，雙膝彎曲成90度(大腿垂直於地面)，雙手垂直舉起一個輕重量槓片或壺鈴於胸部上方。
用力收縮腹肌，確保整個下背部緊貼地面，無任何空隙。
在保持下背緊貼地面的前提下，緩慢將右手向頭頂方向延伸降下，同時將左腿伸直下降靠近地面。
運用核心力量將右手與左腿收回起始位置，然後換左手與右腿進行對側伸展。全程若下背拱起離地，即代表失去支撐，須縮減伸展範圍。
雪橇推/拉(Sled Push & Pull)
作用：以沒有衝擊力的方法，加強髖伸展爆發力與心肺。
雪橇推：
雙手握緊雪橇握把，身體前傾呈直線(軀幹與後腿形成直線)。
保持核心繃緊、脊椎中立，雙腳輪流前驅，以短促且強有力的步幅向下及向後推地，推動雪橇前進(每組約20至40米)。
雪橇拉：
將拉繩或背帶扣在雪橇上，面對雪橇挺胸坐低(呈半蹲姿)。
保持核心繃緊，雙腳穩定向後退步，帶動雪橇向後移動。
中立握法引體向上(Neutral Grip Pull-Up)
作用：鍛煉背闊肌、斜方肌、菱形肌與旋轉肌袖，並採用中立握法(掌手相對)，減輕肩關節與肩胛骨的壓力。
採用對掌握把(雙手掌心相對)握住引體向上架。雙臂自然懸掛，肩膀放鬆伸展，核心與臀部收緊。
啟動肩胛骨下沉，背部肌肉發力將手肘順著體側向下拉到身旁，直到下巴超過握把高度。
身體下降時保持穩定不擺盪，控制速度將身體緩慢降回完全懸掛拉長的位置。
偏置負重保加利亞分腿蹲 (Offset Bulgarian Split Squat)
作用：提升單腿力量、臀中肌穩定與抗旋轉核心，而且大減脊椎負擔。
後腳腳背平放在健身椅上，前腳跨出適當距離。僅在「前腳對側」的手持單個啞鈴(如左腳在前，則右手持啞鈴)。
保持軀幹微幅前傾、核心收緊防止身體向負重側傾斜。垂直下蹲直到後膝接近地面、前腿膝蓋約呈90度。
前腳全腳掌(特別是腳跟與大拇指根部)發力踩地，將身體推回起始站姿。全程確保骨盆保持水平不歪斜。
B-Stance羅馬尼亞硬舉 (B-Stance RDL)
作用：單腿髖關節主導(Hip Hinge)與後鏈力量，雙腳各自訓練有效避免下背代償而引致受傷。
主力腳全腳掌踩穩地面；非主力腳(後腳)向後退半步，僅以腳尖輕點地面作輔助平衡，約80%至90%重量放在前腳。
雙手持啞鈴或槓鈴於體前，保持脊椎中立、微彎前膝。將髖關節(臀部)用力向後推，讓軀幹自然前傾。
沿著前腳大腿前側下降重量，直到感受到前腳膕繩肌與臀部有強烈的拉長伸展感)下背不可彎曲)。
臀部發力向前推回到站姿，並在頂端擠壓臀部。
爆發力俯臥撐(Plyo Push-Up)
作用：訓練上肢推力爆發力，同時肩胛骨可自然連動，更符合生物力學。
呈標準俯臥撐姿勢，手掌位於肩膀正下方，身體從頭到腳呈一直線，核心繃緊。
雙臂慢慢屈曲，控制下沉至胸部接近地面，隨即用最快速度爆發力推地，使雙手瞬間離開地面(若能力允許可於空中拍手)。
雙手回到地面觸地的瞬間，立即順勢彎曲手肘吸收衝擊力(如同跳躍落地時彎曲膝蓋)，滑順地過渡回下一次的下沉動作。
行李箱負重行走(Suitcase Carry)
作用：提升握力、側向抗屈曲核心與全身張力，模擬日常提取重物狀況如提購物袋等。
單手提起一個較重啞鈴或壺鈴，像提行李箱一樣立於體側。
雙肩保持水平高度，胸部挺起，核心強烈發力，堅決防止軀幹向負重側傾斜或側彎。
保持正常步幅與平穩節奏向前行走(如30至60秒或一定距離)，全程保持身體垂直與全身張力，換邊重複。