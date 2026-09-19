熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
健康
出版：2026-Sep-19 11:30
更新：2026-Sep-19 11:30

40歲健身｜維持運動化體態 做呢7個訓練

分享：
40歲健身｜維持運動化體態 做呢7個訓練

40歲健身｜維持運動化體態 做呢7個訓練

不少年過40的人士，開始有感運動能力下降，過往打波/踢波做到的動作一去不復返。這些運動能力並非隨年紀自然消失，而是因為停止訓練特定的動作模式所致。以下7個動作旨在為中年人提升力量、爆發力、關節健康與核心穩定度，同時兼顧肌肉量的增長與下背、肩膀的安全。

死蟲式(Weighted Dead Bug)

作用：建立脊椎支撐穩定度，加強核心支撐，是保護下背並執行所有大重量/爆發力訓練的基礎。

  1. 平躺於瑜伽墊上，雙膝彎曲成90(大腿垂直於地面)，雙手垂直舉起一個輕重量槓片或壺鈴於胸部上方。

  2. 用力收縮腹肌，確保整個下背部緊貼地面，無任何空隙。

  3. 在保持下背緊貼地面的前提下，緩慢將右手向頭頂方向延伸降下，同時將左腿伸直下降靠近地面。

  4. 運用核心力量將右手與左腿收回起始位置，然後換左手與右腿進行對側伸展。全程若下背拱起離地，即代表失去支撐，須縮減伸展範圍。

雪橇推/(Sled Push & Pull)

作用：以沒有衝擊力的方法，加強髖伸展爆發力與心肺。

雪橇推：

  1. 雙手握緊雪橇握把，身體前傾呈直線(軀幹與後腿形成直線)

  2. 保持核心繃緊、脊椎中立，雙腳輪流前驅，以短促且強有力的步幅向下及向後推地，推動雪橇前進(每組約2040)

雪橇拉：

  1. 將拉繩或背帶扣在雪橇上，面對雪橇挺胸坐低(呈半蹲姿)

  2. 保持核心繃緊，雙腳穩定向後退步，帶動雪橇向後移動。

健身｜強化前臂訓練。（am730） 健身｜強化前臂訓練。（am730） 健身｜強化前臂訓練。（am730） 健身｜強化前臂訓練。（am730）

中立握法引體向上(Neutral Grip Pull-Up)

作用：鍛煉背闊肌、斜方肌、菱形肌與旋轉肌袖，並採用中立握法(掌手相對)，減輕肩關節與肩胛骨的壓力。

  1. 採用對掌握把(雙手掌心相對)握住引體向上架。雙臂自然懸掛，肩膀放鬆伸展，核心與臀部收緊。

  2. 啟動肩胛骨下沉，背部肌肉發力將手肘順著體側向下拉到身旁，直到下巴超過握把高度。

  3. 身體下降時保持穩定不擺盪，控制速度將身體緩慢降回完全懸掛拉長的位置。

偏置負重保加利亞分腿蹲 (Offset Bulgarian Split Squat)

作用：提升單腿力量、臀中肌穩定與抗旋轉核心，而且大減脊椎負擔。

  1. 後腳腳背平放在健身椅上，前腳跨出適當距離。僅在「前腳對側」的手持單個啞鈴(如左腳在前，則右手持啞鈴)

  2. 保持軀幹微幅前傾、核心收緊防止身體向負重側傾斜。垂直下蹲直到後膝接近地面、前腿膝蓋約呈90度。

  3. 前腳全腳掌(特別是腳跟與大拇指根部)發力踩地，將身體推回起始站姿。全程確保骨盆保持水平不歪斜。

死蟲式(Weighted Dead Bug) 雪橇推 雪橇拉 中立握法引體向上(Neutral Grip Pull-Up) 偏置負重保加利亞分腿蹲 (Offset Bulgarian Split Squat) B-Stance羅馬尼亞硬舉 (B-Stance RDL) 爆發力俯臥撐(Plyo Push-Up) 行李箱負重行走(Suitcase Carry)

B-Stance羅馬尼亞硬舉 (B-Stance RDL)

作用：單腿髖關節主導(Hip Hinge)與後鏈力量，雙腳各自訓練有效避免下背代償而引致受傷。

  1. 主力腳全腳掌踩穩地面；非主力腳(後腳)向後退半步，僅以腳尖輕點地面作輔助平衡，約80%90%重量放在前腳。

  2. 雙手持啞鈴或槓鈴於體前，保持脊椎中立、微彎前膝。將髖關節(臀部)用力向後推，讓軀幹自然前傾。

  3. 沿著前腳大腿前側下降重量，直到感受到前腳膕繩肌與臀部有強烈的拉長伸展感)下背不可彎曲)

  4. 臀部發力向前推回到站姿，並在頂端擠壓臀部。

爆發力俯臥撐(Plyo Push-Up)

作用：訓練上肢推力爆發力，同時肩胛骨可自然連動，更符合生物力學。

  1. 呈標準俯臥撐姿勢，手掌位於肩膀正下方，身體從頭到腳呈一直線，核心繃緊。

  2. 雙臂慢慢屈曲，控制下沉至胸部接近地面，隨即用最快速度爆發力推地，使雙手瞬間離開地面(若能力允許可於空中拍手)

  3. 雙手回到地面觸地的瞬間，立即順勢彎曲手肘吸收衝擊力(如同跳躍落地時彎曲膝蓋)，滑順地過渡回下一次的下沉動作。

行李箱負重行走(Suitcase Carry)

作用：提升握力、側向抗屈曲核心與全身張力，模擬日常提取重物狀況如提購物袋等。

  1. 單手提起一個較重啞鈴或壺鈴，像提行李箱一樣立於體側。

  2. 雙肩保持水平高度，胸部挺起，核心強烈發力，堅決防止軀幹向負重側傾斜或側彎。

  3. 保持正常步幅與平穩節奏向前行走(3060秒或一定距離)，全程保持身體垂直與全身張力，換邊重複。

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務