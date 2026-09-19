40歲健身｜維持運動化體態 做呢7個訓練

不少年過40的人士，開始有感運動能力下降，過往打波/踢波做到的動作一去不復返。這些運動能力並非隨年紀自然消失，而是因為停止訓練特定的動作模式所致。以下7個動作旨在為中年人提升力量、爆發力、關節健康與核心穩定度，同時兼顧肌肉量的增長與下背、肩膀的安全。