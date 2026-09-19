私密處癢？｜陰道反覆發炎？或是廁後清潔有誤 婦產科醫生提醒小便後輕印就可！5習慣易惹感染

女性的私密處結構特別，尿道口、陰道口與肛門距離極近，如廁後的擦拭方向直接影響感染風險，香港專科婦產科專科醫生謝倩盈提醒，平時除了注意如廁後的清潔，日常也要多飲水，避免忍尿等，以維持私密處健康。

私密處癢？｜廁後清潔的正確做法

如廁後清潔的正確做法是「由前往後」，即將廁紙由尿道口方向往肛門方向單向擦拭，切勿由後向前或前後來回，以免將肛門細菌帶到尿道和陰道。另外也要注意力度，避免用力擦拭，建議將廁紙摺疊後輕壓尿道口5至10秒，以吸附殘尿，輕力可避免摩擦造成皮膚輕微損傷，及防止紙屑黏附。

大便後，同樣由前往後擦，必要時可以重複換紙，直至紙上無明顯污物。謝倩盈提醒，擦拭時應避免反覆用力擦拭，以免愈癢愈擦及破壞角質層，造成肉眼看不見的微小傷口，令細菌、真菌更容易入侵，增加感染風險。