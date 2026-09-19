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健康
出版：2026-Sep-19 13:30
更新：2026-Sep-19 13:30

私密處癢？｜陰道反覆發炎？或是廁後清潔有誤 婦產科醫生提醒小便後輕印就可！5習慣易惹感染

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私密處癢？｜陰道反覆發炎？或是廁後清潔有誤 婦產科醫生提醒小便後輕印就可！5習慣易惹感染

私密處癢？｜陰道反覆發炎？或是廁後清潔有誤 婦產科醫生提醒小便後輕印就可！5習慣易惹感染

女性的私密處結構特別，尿道口、陰道口與肛門距離極近，如廁後的擦拭方向直接影響感染風險，香港專科婦產科專科醫生謝倩盈提醒，平時除了注意如廁後的清潔，日常也要多飲水，避免忍尿等，以維持私密處健康。

私密處癢？｜廁後清潔的正確做法

如廁後清潔的正確做法是「由前往後」，即將廁紙由尿道口方向往肛門方向單向擦拭，切勿由後向前或前後來回，以免將肛門細菌帶到尿道和陰道。另外也要注意力度，避免用力擦拭，建議將廁紙摺疊後輕壓尿道口5至10秒，以吸附殘尿，輕力可避免摩擦造成皮膚輕微損傷，及防止紙屑黏附。

大便後，同樣由前往後擦，必要時可以重複換紙，直至紙上無明顯污物。謝倩盈提醒，擦拭時應避免反覆用力擦拭，以免愈癢愈擦及破壞角質層，造成肉眼看不見的微小傷口，令細菌、真菌更容易入侵，增加感染風險。

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私密處癢？｜錯誤做法可致感染

以下錯誤的日常清潔也可能誘發婦科炎症問題。

  • 陰道灌洗：以清水或各式洗液沖洗陰道內部，會沖走乳酸菌等益菌，破壞酸鹼平衡，增加感染風險。陰道有自淨能力，日常只需清潔外陰即可。

  • 使用含香料或刺激性成分的沐浴露、肥皂清洗外陰：鹼性產品會改變外陰pH值，香精和防腐劑易致敏。

  • 長時間不更換衛生巾或護墊：經血或分泌物在悶熱潮濕環境下易孳生細菌，應每3至4小時更換衛生巾，護墊亦建議常更換。

  • 如廁後由後向前擦拭或來回擦拭直接將肛門細菌帶到尿道口和陰道口，是尿道炎常見的誘因之一。

  • 性行為後不清潔：性行為可能將外部細菌帶近尿道口，事後排尿有助沖走可能入侵尿道的細菌。

    • 謝倩盈指，除了日常清潔外，某些看似不重要的細微習慣亦有助預防感染，包括：

    • 每日飲水量達1,5002,000毫升

    • 避免習慣性忍尿

    • 穿著棉質透氣內褲並勤更換

    • 維持規律作息與單一性伴侶

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