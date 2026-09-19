私密處癢？｜陰道反覆發炎？或是廁後清潔有誤 婦產科醫生提醒小便後輕印就可！5習慣易惹感染

女性的私密處結構特別，尿道口、陰道口與肛門距離極近，如廁後的擦拭方向直接影響感染風險，香港專科婦產科專科醫生謝倩盈提醒，平時除了注意如廁後的清潔，日常也要多飲水，避免忍尿等，以維持私密處健康。
私密處癢？｜廁後清潔的正確做法
如廁後清潔的正確做法是「由前往後」，即將廁紙由尿道口方向往肛門方向單向擦拭，切勿由後向前或前後來回，以免將肛門細菌帶到尿道和陰道。另外也要注意力度，避免用力擦拭，建議將廁紙摺疊後輕壓尿道口5至10秒，以吸附殘尿，輕力可避免摩擦造成皮膚輕微損傷，及防止紙屑黏附。
大便後，同樣由前往後擦，必要時可以重複換紙，直至紙上無明顯污物。謝倩盈提醒，擦拭時應避免反覆用力擦拭，以免愈癢愈擦及破壞角質層，造成肉眼看不見的微小傷口，令細菌、真菌更容易入侵，增加感染風險。
私密處癢？｜錯誤做法可致感染
以下錯誤的日常清潔也可能誘發婦科炎症問題。
陰道灌洗：以清水或各式洗液沖洗陰道內部，會沖走乳酸菌等益菌，破壞酸鹼平衡，增加感染風險。陰道有自淨能力，日常只需清潔外陰即可。
使用含香料或刺激性成分的沐浴露、肥皂清洗外陰：鹼性產品會改變外陰pH值，香精和防腐劑易致敏。
長時間不更換衛生巾或護墊：經血或分泌物在悶熱潮濕環境下易孳生細菌，應每3至4小時更換衛生巾，護墊亦建議常更換。
如廁後由後向前擦拭或來回擦拭：直接將肛門細菌帶到尿道口和陰道口，是尿道炎常見的誘因之一。
性行為後不清潔：性行為可能將外部細菌帶近尿道口，事後排尿有助沖走可能入侵尿道的細菌。
謝倩盈指，除了日常清潔外，某些看似不重要的細微習慣亦有助預防感染，包括：
每日飲水量達1,500至2,000毫升
避免習慣性忍尿
穿著棉質透氣內褲並勤更換
維持規律作息與單一性伴侶
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