長者抑鬱不只情緒問題 研究指或是阿茲海默症早期警號

不少長者都間中不快樂甚至抑鬱，往往被當是因為年老及生活而出現的情緒問題，但美國一項研究發現，晚年抑鬱有可能是大腦發出的早期訊號，警示阿茲海默症開始影響記憶和思考。

濤蛋白累積速度與抑鬱症狀增加有關

澱粉樣蛋白沉積及濤蛋白異常累積是阿茲海默症重要生物特徵。美國一間大學的研究團隊為探討情緒變化是否可能反映老化大腦中濤蛋白逐漸累積的過程，於是分析了參與阿茲海默症疾病神經影像計劃的長者的資料，他們均有接受可用於偵測濤蛋白的腦部影像檢查，以及填寫用來評估抑鬱症狀的問卷。

結果發現，沒有認知功能障礙的人，濤蛋白累積的速度與抑鬱症狀增加速度有關，濤蛋白水平較高與之後抑鬱症評估取得較高分亦相關。在已出現輕度認知障礙或阿茲海默症的人身上，未發現濤蛋白累積較快與抑鬱症狀惡化之間的關係，推測是認知症狀出現後，其他大腦變化、健康問題、藥物影響等所產生的情緒影響可令研究人員難以單獨辨識濤蛋白與抑鬱症之間的關係。