「有症狀先食」藥物要隨身攜帶？止痛藥食得多會依賴？解答用藥迷思

日常用藥時常出現不少疑問，例如醫生所處方的處方中，有些藥物需要每天固定服用，有些則是在症狀突然出現時才需使用，若有外出是否一樣都要帶在身上？另外，止痛藥也是不少人家中常備藥品，但若長期因腰痠背痛等問題服用，也常擔心可能產生依賴性。對此，台灣食藥署日前針對上述問題作出說明，並提醒大眾應先了解不同藥品的使用方式，若有長期疼痛或用藥疑慮，也應諮詢醫生或藥劑師，避免自行加藥或停藥。

部分藥品依醫囑不需天天吃 1 原因仍要隨身帶 食藥署說明，針對感染所處方的抗生素，以及慢性疾病用藥等，屬於需要按照醫囑規律服用的藥品，透過固定用藥維持穩定藥效，與整體治療效果有關；至於部分藥品雖不需要每天使用，但可能需要在突發症狀發生時立即使用，因此仍應隨身攜帶，以備不時之需。 食藥署舉例，硝酸甘油「脷底丸」常見應用於急性心絞痛發作的情境，應依醫囑在症狀出現時立即含服於舌下。醫生也可能會為部分氣喘患者處方速效吸入型支氣管擴張劑，供急性氣喘發作時使用，協助緩解呼吸道急速收縮所造成的症狀。

食藥署提醒，若醫生處方處方時曾囑咐患者「特定藥品應於症狀出現時使用，平時沒有症狀則無須服用」，患者仍應養成隨身攜帶這些藥品的習慣，並定期確認藥品保存狀況、剩餘劑量及有效期限，確保這些藥品真正需要時能夠發揮作用。

止痛藥吃久會依賴？藥品依賴性分 2 類 與成癮不同 至於不少人關心「止痛藥吃久了會不會產生依賴性」，食藥署表示，臨床上較可能產生依賴性的藥物，主要是特定處方藥，例如強效鴉片類止痛藥；市售常見的止痛藥一般不屬於容易產生依賴性的藥品。 食藥署進一步說明，藥物的依賴性可分為精神性依賴與生理性依賴。精神性依賴是對藥物產生強烈心理渴求，不斷想要使用；生理性依賴則是由於身體逐漸適應藥物作用，若突然停藥可能出現戒斷症狀，兩者可能單獨或同時發生。

食藥署舉例，部分抗抑鬱藥或降血壓藥長期使用後，由於可能出現生理性依賴，完全停藥前需一段過渡期，務必依醫囑逐步調整，不過有藥物依賴並不等同於成癮。所謂成癮指的是大腦獎勵機制失控所造成的疾病，即使已知道藥物或行為可能帶來危害，仍持續出現強迫性使用行為，例如毒品成癮就與此機制有關。 止痛藥勿長期自行服用 籲就醫找出真正病因 食藥署提醒，即使市售常見的止痛藥相對不易產生依賴或成癮，長期使用仍可能增加肝臟、腎臟等器官負擔。若疼痛持續存在，應就醫確認造成疼痛的原因，而不是長期自行服用止痛藥。如有用藥疑慮，應諮詢醫生或藥劑師，切勿自行增加劑量或停藥。