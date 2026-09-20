碌柚功效｜中秋食碌柚前睇清楚 6種人不適合 長期食藥注意碌柚可抑制藥物代謝

中秋節食碌柚象徵團團圓圓，而且酸甜多汁、清爽解膩，非常開胃！不過有糖養師提醒，以下6種人，包括正在服藥、需要控制血糖或腎功能不佳的人都要注意碌柚可能會與藥物出現相沖情況。
碌柚含有大量水分、膳食纖維、維生素C及鉀等營養素，其中每100克就約含51.1毫克維他命C，適量吃可以補充營養、增加纖維攝取，不過台灣營養師高敏敏提醒，營養豐富不代表可以任食！
不能食碌柚的6種人｜腎功能不佳、血鉀偏高者
碌柚含有鉀，當腎功能下降時，身體排出鉀離子的能力可能變差如果血鉀過高，可能出現肌肉無力、心悸、心律不整等問題。但也不是所有腎病患者都完全不能吃，仍要依照腎病期數、血鉀數值及醫生或營養師建議調整分量，不能一概而論。
不能食碌柚的6種人｜吃冰凍水果易不適者
碌柚吃了不一定會令身體變寒涼，但有些人吃太多水果或直接吃雪凍的碌柚，可能比較容易腹瀉、腹痛或腸胃不適，建議避免一次吃太多，也可以從雪櫃取出後稍微攤凍再食。
不能食碌柚的6種人｜正服用藥物
碌柚與西柚都可能含有呋喃香豆素，它會抑制腸道及肝臟中負責代謝部分藥物的酵素CYP3A4，有時也會影響P-gp作用，而當藥物代謝速度變慢，血液中的藥物濃度就可能升高，等於身體承受的藥量增加，進而提高副作用或藥物毒性的風險。
不能食碌柚的6種人｜胃酸倒流
碌柚的酸度、一次吃太多的分量，都可能讓部分胃酸倒流患者感到胃酸、胸口灼熱或打嗝不舒服，加上每個人的耐受度不同，如果吃完容易不適，建議避免空腹吃、不要睡前吃，也不要一次吃太多。
不能食碌柚的6種人｜腸胃敏感、消化功能較弱者
碌柚含有膳食纖維，適量攝取有助於增加纖維量，但一次吃太多也可能讓腸道蠕動變快，出現脹氣、腹痛或腹瀉，尤其長者、小孩或本來腸胃欠佳，建議少量慢慢吃。
不能食碌柚的6種人｜糖尿病或關注血糖人士
碌柚吃起來清爽，不代表沒有糖，水果中的天然糖分一樣會影響血糖，而且不同品種、大小差異很大，不建議直接用完個計算，建議每次大約吃切塊後八分滿飯碗的量，並依個人飲食計劃調整，另外建議直接吃果肉、不要打成果汁保留纖維、放慢進食速度，也比較容易掌握分量。