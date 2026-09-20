碌柚功效｜中秋食碌柚前睇清楚 6種人不適合 長期食藥注意碌柚可抑制藥物代謝

不能食碌柚的 6 種人｜腎功能不佳、血鉀偏高者 碌柚含有鉀，當腎功能下降時，身體排出鉀離子的能力可能變差如果血鉀過高，可能出現肌肉無力、心悸、心律不整等問題。但也不是所有腎病患者都完全不能吃，仍要依照腎病期數、血鉀數值及醫生或營養師建議調整分量，不能一概而論。 不能食碌柚的 6 種人｜吃冰凍水果易不適者 碌柚吃了不一定會令身體變寒涼，但有些人吃太多水果或直接吃雪凍的碌柚，可能比較容易腹瀉、腹痛或腸胃不適，建議避免一次吃太多，也可以從雪櫃取出後稍微攤凍再食。

不能食碌柚的 6 種人｜正服用藥物 碌柚與西柚都可能含有呋喃香豆素，它會抑制腸道及肝臟中負責代謝部分藥物的酵素CYP3A4，有時也會影響P-gp作用，而當藥物代謝速度變慢，血液中的藥物濃度就可能升高，等於身體承受的藥量增加，進而提高副作用或藥物毒性的風險。

不能食碌柚的 6 種人｜胃酸倒流 碌柚的酸度、一次吃太多的分量，都可能讓部分胃酸倒流患者感到胃酸、胸口灼熱或打嗝不舒服，加上每個人的耐受度不同，如果吃完容易不適，建議避免空腹吃、不要睡前吃，也不要一次吃太多。 不能食碌柚的 6 種人｜腸胃敏感、消化功能較弱者 碌柚含有膳食纖維，適量攝取有助於增加纖維量，但一次吃太多也可能讓腸道蠕動變快，出現脹氣、腹痛或腹瀉，尤其長者、小孩或本來腸胃欠佳，建議少量慢慢吃。 不能食碌柚的 6 種人｜糖尿病或關注血糖人士

碌柚吃起來清爽，不代表沒有糖，水果中的天然糖分一樣會影響血糖，而且不同品種、大小差異很大，不建議直接用完個計算，建議每次大約吃切塊後八分滿飯碗的量，並依個人飲食計劃調整，另外建議直接吃果肉、不要打成果汁保留纖維、放慢進食速度，也比較容易掌握分量。