體重101公斤、膝痛3年！要換人工關節？醫生建議：先處理體重

63歲張女士體重長期破百，經歷飲食控制及多種減重方式仍難以瘦身，不僅高血壓控制不易，長期肥胖也造成膝關節負擔，面臨退化性膝關節炎。近3年持續接受止痛藥物及玻尿酸注射治療，膝部疼仍日益痛加劇，影響走路與上下樓梯，一度考慮人工膝關節置換手術。亞東醫院一般外科主任暨代謝減重外科吳建明醫生指出，考量體重過重可能增加人工關節磨損及鬆脫風險，骨科醫生建議先處理肥胖問題。因此，張女士轉至代謝減重外科接受完整評估。

腹腔鏡微創手術介入 術後持續進行體重與健康管理 張女士於去年2月接受腹腔鏡袖狀胃切除合併雙通道胃小腸繞道手術。吳建明主任說明，張女士術前體重101公斤，術後在醫療團隊、營養師及個案管理師共同照護下，目前體重降至61.5公斤，一年多減少39.5公斤。隨著體重數值下降，膝關節負荷減輕，走路疼痛及上下樓梯困難有所改善，止痛藥物需求減少。日常活動能力與生活品質出現改變，目前暫無需要接受人工膝關節置換手術。 肥胖牽動全身多項疾病 減輕體重有助緩解壓力

世界衛生組織將肥胖視為慢性疾病，牽動全身健康，增加高血壓、二型糖尿病、高血脂、脂肪肝、睡眠窒息症、心血管疾病及退化性膝關節炎等風險。膝關節最直接感受到體重負擔。吳建明主任引述研究觀察指出： 每增加1公斤體重，走路時膝關節承受力量約增加3至4公斤

若減少10公斤體重，膝關節每走一步約少承受30至40公斤力量 面對肥胖合併退化性膝關節炎，減重旨在減輕關節負擔，相關機制與活動能力改變有關。

減重手術不止減重 旨在降低病害 面對重度肥胖且透過飲食、運動及藥物治療無法有效減重者，減重手術屬治療重度肥胖及代謝疾病的選項之一。常見術式包含袖狀胃切除術、胃繞道手術及合併縮胃與繞道的手術，多以腹腔鏡微創方式進行。吳建明主任強調，減重手術目的，在於降低肥胖帶來的疾病負擔。減重後有助於相關代謝機制運作，減輕體重也有助於改善二型糖尿病、高血壓、高血脂、睡眠窒息症、脂肪肝及關節負擔等問題，部分患者能調整慢性病藥物使用。

肥胖屬慢性病需長期照護 術後管理尤為重要 目前健保針對成人減重手術訂有給付條件，包含BMI達37.5 kg/m²以上，或BMI達32.5 kg/m²以上且合併相關疾病。患者須曾接受飲食、運動及藥物控制超過6個月，經完整術前評估，確認無內科疾病導致肥胖，並經精神科醫生評估適合手術。吳建明主任提醒，肥胖是一種需要治療的慢性疾病，長期受肥胖及相關疾病困擾者，建議尋求代謝減重外科專業評估。術後需落實日常照護與營養管理，降低疾病風險並減輕身體負擔。