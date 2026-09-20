外食一族點食先可以兼顧健康體態？飲食咁樣調整 生活形態都要做好

現代人工作忙碌，三餐經常靠外食解決，長期下來若營養失衡、又缺乏運動，體重就有可能不知不覺上升。中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部部長顏啟華醫生表示，外食常見熱量高、調味較重，長期食用容易發胖，也可能引發血糖劇烈波動，增加胰島素阻抗、糖尿病前期、代謝症候群等風險，建議外食族應留意飲食選擇、調整進食順序。此外梅菁等天然發酵食品近年受到關注，顏醫生表示，大眾可依據個人飲食需求，將這類食品納入日常飲食的補充，但要維持健康體態，飲食均衡、運動仍不可少。

外食熱量高、蔬菜少 長期飲食失衡影響健康 顏啟華醫生指出，市售餐點多是白飯、麵等精緻澱粉，也含有較多油脂、糖分與鹽分，與健康飲食強調的「低油、低糖、低鹽、高纖」相反，因此經常外食又缺乏運動，容易造成體重增加，亦與胰島素阻抗、糖尿病前期和代謝症候群風險有所關聯。 此外，外食通常肉類較多、蔬菜比例較低，可能使得膳食纖維攝取不足，影響腸道菌叢與消化系統的功能；外食菜色大同小異，長期食用也可能導致缺乏特定維生素、礦物質等營養素的攝取。

顏啟華醫生表示，外食族若想兼顧體態，可調整用餐順序，先喝水、再多吃蔬菜等膳食纖維，接著吃肉類或豆類等蛋白質，有助於減少血糖波動、提供飽足感，最後再吃碳水化合物；一般人或長者則可將蛋白質提前，先確保蛋白質攝取足夠，再搭配蔬菜與適量碳水化合物。食物應盡量選擇清蒸、水煮等烹調方式，減少油炸類或勾芡類的食物，並以原型食物為主。 別靠極端飲控減重！醫籲注意身體警號 6 大類食物要均衡吃 「合理的飲食控制，應是能夠長期維持的生活形態，控制體態不只是減去體重，目標是讓身體更健康。」顏啟華醫生提醒， 6大類食物包括全穀雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類，以及油脂與堅果種子類，應每日均衡攝取，像是刻意不吃澱粉、油脂或採取極端斷食策略，短期或許能看到體重下降，但長期營養失衡可能造成健康負擔，如情緒低落、疲倦、掉髮、便秘、皮膚或腎功能變化等，當身體出現上述警號，代表現有的飲控模式可能需做調整；不當的減重方式也可能導致肌肉流失、基礎代謝率下降，日後恢復正常的飲食就更容易反彈。

天然發酵食品掀熱議 醫：留意產品標示避免反成健康負擔 除了調整飲食，也有外食族希望能透過額外補充營養為健康加分，近年則有天然發酵食品如梅菁酵素等受到關注。對此，顏啟華醫生表示，從營養角度來看，這類發酵食品可能含有有機酸、多酚類物質、膳食纖維等成分，具體的營養組成則應依產品內容及標示而定。 顏啟華醫生指出，梅菁等天然發酵食品可作為日常保養的輔助選擇，但不應將「代謝」直接理解為燃燒脂肪或減重，無法以此取代均衡飲食、運動或正規減重治療。他也提醒，選擇這類發酵食品時，應仔細查看產品標示，留意添加糖含量及是否含有其他人工添加物，避免過量攝取反而增加健康負擔。

睡眠、運動助力維持體態 醫推「這樣做」體重管理融入生活 規律睡眠、運動同樣是維持健康體態的重要一環，顏啟華醫生指出，睡眠不足可能影響瘦素、飢餓素等調節食慾的荷爾蒙，容易讓人一直想找東西吃，脂肪也較易囤積；運動則有助於維持肌肉量與減重後的體態，也是很好的舒壓方式，每周至少要累積150分鐘的運動量，建議以有氧運動為主。 顏啟華醫生也分享，先前有一位約40多歲女性患者因減重需求前來就醫，經評估後使用藥物搭配飲食調整、運動等多管齊下的方式，過程並未進行非常激烈的運動，而是將活動量自然融入生活。他以此患者為例，提醒大眾若平時無法撥出時間運動，也可在上下班時把汽車停遠一些，找機會多走路、行樓梯，這類非運動性的熱量消耗方式對整體健康同樣有助益。