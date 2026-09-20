小細胞肺癌關鍵6問！復發唔使驚住 新型免疫藥物突破樽頸

「許多小細胞肺癌(Small Cell Lung Cancer，簡稱SCLC)患者走進診間時，往往只是覺得這幾週咳得比較厲害、稍微有點喘，沒想到一照影像，腫瘤早已長在肺門正中央，甚至已經轉移到骨頭或腦部！」高雄長庚血液腫瘤科郭明濬主治醫生指出，在所有肺癌類型中，小細胞肺癌的病程，如同被按下快轉鍵般快速惡化，且極易復發，往往讓患者與家屬措手不及。 過去一線治療失敗或復發後，二線治療的挑戰就會大幅升級、藥物也極為有限。所幸，今日臨床上已有新型免疫藥物，可以幫助患者體內的免疫軍隊，精準鎖定並殲滅作祟癌細胞，為晚期抗癌之路帶來新的治療契機。

面對快又猛的小細胞肺癌，患者該如何把握治療契機？郭明濬醫生透過臨床診間最常遇到的關鍵六問，逐一為大眾解惑。

第一問：小細胞肺癌為何被稱為「癌王中的癌王」？哪些人是高風險族群？哪些症狀要注意？ 郭明濬醫生指出，小細胞肺癌雖然在整體肺癌中僅佔約7%至10%，但因具備「惡化快速、轉移容易、抗藥性高」三大特性，是臨床上最棘手的惡性腫瘤。其好發於男性，依據門診經驗，高達90%患者都有長期吸煙的習慣。 提醒癮君子，若莫名出現治不好的慢性咳嗽、咳血、氣喘、突然變瘦，就應該要有所警覺，建議及早就醫檢查。 第二問：確診小細胞肺癌一定要治療嗎？治療目的是甚麼？

「臨床上常遇到患者或家屬消極認為，小細胞肺癌存活期短，為何還要積極治療？」郭明濬醫生分享，放棄治療絕不等於能平靜善終。當腫瘤失控壓迫氣管或轉移全身，伴隨而來的劇烈喘咳與劇痛，往往讓患者在生命尾聲受盡折磨。 郭明濬醫生強調，積極治療的核心價值，不只是延長生命，更是為了換取有品質、有尊嚴的日常，避免病患活得痛苦、走得難受。 第三問：小細胞肺癌如何分期？各階段的主力治療為何？ 郭明濬醫生說明，小細胞肺癌在臨床上主要區分為「侷限期」與「擴散期」：

侷限期：癌細胞侷限於單側肺部與局部淋巴結，治療主力以放射線治療與化學治療為主。

擴散期：癌細胞已經轉移到雙側肺部、腦部、肝臟或骨骼等遠端器官，傳統治療主力為化學治療，需透過全身性治療控制病情。 「最令人擔憂的是，超過一半的患者初次確診時就已屬於擴散期。」郭明濬醫生強調，當疾病已進入擴散期，患者無法單靠同步放射化學治療抑制病情，需要即刻展開全身性的藥物治療，患者需要與醫生積極配合、搶時間救命。

第四問：一線治療有哪些選擇？復發了怎麼辦？ 郭明濬醫生分析，目前擴散期的一線標準治療主要是化學治療搭配PD-L1免疫治療，初期多數患者能獲得不錯的緩解。然而，小細胞肺癌極易發生抗藥性，多數患者在接受一線治療後，短短數月到一年內就會面臨疾病復發。 過去二線治療選擇有限，以傳統化療藥物為主，醫生可視癌症復發速度決定沿用一線化療處方或改用二線化療。但此時患者的體能狀態在接受治療時常伴隨嚴重的副作用致使體力不堪負荷，且效果不若一線治療，甚至陷入無藥可用的困境。

第五問：針對第二線治療、復發患者有哪些治療新選擇？新型免疫藥物是甚麼？ 郭明濬醫生說明，今日臨床上已有新型免疫藥物問世，其如同在患者體內搭建一座精密免疫橋樑，一端能抓住癌細胞，另一端則緊緊抓住患者自身的免疫T細胞，促使免疫大軍直接攻擊無所遁形的癌細胞。能有效接住一線復發的患者，有望延長存活時間並延緩惡化速度。 第六問：新型免疫藥物如何幫助患者重拾生活品質？ 郭明濬醫生分享了一位印象深刻的診間個案，確診時即為擴散期小細胞肺癌並伴隨多處轉移。接受一線化療合併免疫治療後成效不錯，但不幸在維持一年後病情便再度復發，出現新的腦部轉移與嚴重體力下滑，連日常行走都需要家人攙扶。醫療團隊評估後，決定於療程中加入新型免疫藥物。經規律治療與妥善管理副作用後，患者的腫瘤明顯縮小，症狀獲得大幅改善，體能與生活自理能力逐步恢復，至今已穩定控制超過兩年，重新享受與家人相伴的時光。