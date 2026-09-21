想救白髮？護髮7大營養 食唔夠難挽回黑髮

脫髮令人心驚，頭髮變白也令人困擾，有時白頭髮的冒起未必完全關年齡事。頭髮生長和色素形成都需要足夠的營養原料，雖然沒有任何一種食物能令白髮直接變黑，但若長期營養攝取不足，確實可能影響頭髮及毛囊正常生長。

白髮提早出現因素多 白髮不一定是營養不足所致，年齡、遺傳、生活壓力、吸煙、部分疾病等因素，都可能促使白髮提早出現。因此，看到白髮不必急急吞營養補充劑，更不要期待只靠某些食物可以令頭髮立即變黑。

7種營養素助毛髮健康 想要有一頭漂亮的頭髮，日常飲食就要保持均衡，而攝取以下7種營養素，有助毛髮健康： 蛋白質：是頭髮生長的重要原料，因為頭髮主要由角蛋白構成，所以蛋白質攝取不可或少，即使要控制體重，也不要為了降低熱量而連蛋白質亦大幅減少。

鐵：參與血紅球形成和氧氣運送，尤其女性更要注意平日是否攝取足夠。

維他命C：抗氧化又助鐵吸收，除具有抗氧化作用，也能幫助植物性鐵的吸收。

維他命B群：維持正常能量代謝，若長期飲食過於單一或過度節食，造成營養不均衡，就可能反映在頭髮狀態上。

維他命E：這種抗氧化營養能幫助身體補充好油脂和營養。 鋅：與生長、蛋白質合成有關，若鋅不足可能影響正常生長，以及皮膚、毛髮健康。 銅：參與正常色素形成，也是合成黑色素的必要原料。 若短時間內白髮突然明顯增加，或同時出現大量脫髮、疲倦等情況，建議應求醫作進一步評估，以出原因再對症下藥處理。