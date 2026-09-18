認知障礙照顧指南 必學5大重點

據衛生署數據，香港每10名60歲或以上長者，便有1人患上認知障礙症。除記憶力衰退外，患者的情緒、行為、判斷力及日常生活能力亦可能逐步受影響，令照顧者在飲食、活動安排和溝通上面對更多挑戰。屈臣氏營養師鄭萃希分享5個照顧重點，助照顧者由日常細節入手，更好地陪伴患者維持生活質素與尊嚴。 及早了解徵兆 認知障礙症常見徵兆包括短期記憶力下降、詞不達意、時間或方向混亂、判斷力減弱、亂放物品，及情緒或性格轉變。部分患者可能對熟悉環境感到陌生，或重複提出同一問題。若情況持續，家人不宜只視為年紀大，應及早尋求專業意見。

重點一：關注營養攝取 避免體重下降 患者或會因忘記進食、咀嚼或吞嚥困難而減少飲食，增加體重下降及營養不足風險；若長期攝取不足，更可能影響體力、免疫力及復康進度。 建議：照顧者可安排小量多餐，留意食物質感及進食安全，並在日常膳食加入全穀類、豆類、蔬果等高纖食物，保持腸道暢順；魚類、雞蛋、豆腐及瘦肉則有助維持肌肉。日曬不足的長者要留意維他命D攝取；三文魚、鯖魚、合桃及亞麻籽等含奧米加-3食物，亦有助維持大腦功能。

重點二：鼓勵適量活動 維持腦部健康 適量運動有助維持身體機能、情緒及腦部血液循環，支援記憶和專注等認知能力；同時強化肌肉及平衡力，減少跌倒風險。 建議：可按患者體能安排原地踏步、太極或散步，並以安全、不勉強為原則；亦可配合喜好安排飲茶、打麻雀等社交活動，讓患者保持互動。日常參與簡單家務，如擺放碗筷或抹枱，提升活動量和參與感。

重點三：也要照顧自己 照顧認知障礙患者需要長期投入，不只是協助生活起居，亦包括情緒安撫和安全照料。照顧者若忽略自身身心健康，容易疲勞及壓力累積，亦難以提供穩定照顧。 建議：照顧者可每天預留10至15分鐘喘息時間，與親友保持溝通；有需要時可善用社署或非政府組織的照顧者支援服務。 重點四：規律生活 提升安全感 患者的記憶力及時間、空間理解能力會逐漸減弱，若生活節奏經常改變，容易增加不安與混亂。規律生活有助患者掌握日常流程，提升安全感和自信心。

建議：制訂固定時間表，以鬧鐘提醒起床、用餐和就寢；把日曆或時鐘放於當眼位置，常用物品固定擺放，有助患者掌握日常節奏。 重點五：善用溝通技巧 減少衝突 患者理解及表達能力或會下降，簡單清晰的溝通有助減少混亂與挫敗。 建議：溝通時可先叫喚名字，放慢語速，每次只表達一個重點，並給予足夠時間回應。提問時多用是非題或簡單選項，例如「現在吃飯，好嗎？」同時保持耐心，避免過分糾正或催促，減少衝突。 認知障礙雖未能完全逆轉，但透過及早介入、均衡營養、規律生活及家人耐心陪伴，患者仍可維持較好生活質素。